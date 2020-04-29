Есть и лечиться: несколько удивительных фактов о тимьяне

Тимьян является одной из самых популярных трав в средиземноморской кухне: он ароматизирует соленые и сладкие блюда, а также является эффективным природным средством от болезней.

Это растение высоко ценится в кухне Южной Европы и Ближнего Востока. Тимьян обладает коренастым стеблем, богатым ароматными ветками, которые достигают около 30-35 см в высоту. Листья тимьяна мелкие, линейно-ланцетные, пепельно-зеленого цвета, а цветки варьируются от розово-белых до сиреневых. Вкус и аромат очень интенсивны, однако отличаются в зависимости от сорта, - рассказывает OBOZREVATEL при содействии riza.it.

Разновидности и использование на кухне

Существует несколько разновидностей тимьяна, наиболее распространенными из которых являются:

Тимьян обыкновенный

Пригодный для обогащения вкуса мяса, рыбы, яиц, сыров, помидоров, тушеных блюд и супов. Также он используется для уксусов и ароматизированных масел.

Тимьян ползучий

С менее интенсивным ароматом, чем обыкновенный, но с большей устойчивостью, как растение. Его можно культивировать даже при неблагоприятном климате. Используется для соусов, хлеба, пиццы, пикантных пирогов, яиц и омлетов, настоев и травяных чаев.

Тимьян лимонный

Обладает специфичным цитрусовым ароматом. Его листья особенно подходят для ароматизации мяса, рыбы и овощей, таких как помидоры, баклажаны, капуста, кабачки, зеленая фасоль и перец. Кроме того, можно использовать для запеченного картофеля, овощей на гриле, жареных грибов, а также для приготовления соусов, настоев и травяных чаев. Среди различных видов тимьяна этот наиболее подходит для ароматизации фруктовых салатов, меда, сладких и соленых бисквитов.

Три супербыстрых рецепта

Печенье с лимонным тимьяном

Купите готовое песочное тесто, выбрав продукт без гидрогенизированных жиров или пальмового масла. Разложите его на рабочую поверхность толщиной около 0,5 см. Посыпьте лимонным тимьяном, используя всего 2-3 чайных ложки. Пройдитесь скалкой, не раздавливая тесто, а только чтобы листья лучше прилипали к тесту. Затем сделайте печенье с помощью специальных форм и поставьте его в духовку при 180 °С на 20-25 минут, пока оно не станет золотисто-коричневыми.

Масло со вкусом тимьяна

3 веточки тимьяна (используйте тот тип, который вы предпочитаете) очень хорошо вымойте и высушите, а затем оставьте на пару часов на открытом воздухе, чтобы они не были мокрыми. Поместите их в бутылку из темного стекла с оливковым маслом первого отжима (1 л), сразу после легкого растирания в руке, чтобы выпустить их аромат. Хорошо закройте бутылку и оставьте на месяц в прохладном месте, вдали от света, прежде чем использовать.

Омлет с тимьяном

Взбейте 2 яйца (порция на 1 человека), добавив по 1 щепотке морской соли, перца и листьев тимьяна. Смажьте антипригарную сковороду небольшим количеством масла, поставьте ее на огонь, разлейте взбитые яйца и приготовьте омлет с обеих сторон.

Полезные свойства тимьяна

Тимьян содержит эфирное масло, богатое активными ингредиентами (особенно тимолом и карвакролом), танинами, смолами, глюкозидом и сапонозидом. Обладает вкусовыми, пищеварительными, противомикробными и противогрибковыми, антисептическими, отхаркивающими, муколитическими свойствами. Экстракты тимьяна также разрушают Helicobacter pylori, которые могут привести к возникновению гастрита.

Когда использовать тимьян для здоровья

Тимьян является отличным природным средством от простуды, кашля, затрудненного пищеварения, кандидоза и микозов.

Детоксифицирующий и пищеварительный травяной чай: смешайте 15 г тимьяна, 15 г мяты и 1 столовую ложку цветов лаванды в пакетике. Вылейте ложку смеси трав в чайник, добавьте 200 мл кипятка и оставьте настаиваться на 10 минут. Фильтруйте и пейте 2 чашки в день в течение 10 дней.

Наружное лечение для растворения мокроты: массируйте спину и грудь ложкой масла сладкого миндаля с 2 каплями эфирного масла тимьяна.

Как хранить тимьян

Если вы покупаете его в свежем виде, используйте необходимое количество тимьяна. Оставшуюся часть положите в холодильник в специальный пакет для еды, обернув предварительно кухонной бумагой, а затем полиэтиленовой пленкой.

С другой стороны, если вы хотите сохранить тимьян в течение длительного времени, можете его высушить: свяжите веточки у основания с помощью тонкой хлопковой нити. Затем повесьте пучок вверх дном (листьями вниз и стеблем вверх) в прохладном месте, вдали от света. После высыхания порежьте листья и храните их в плотно закрытой стеклянной банке около года.

Как вырастить тимьян в помещении

Тимьян легко выращивать в горшках. Лучшее время для посева – с конца марта до начала апреля. Используется небольшая коробка, которую можно хранить на балконе или на подоконнике, чтобы заполнить смесью земли, торфа, песка и гравия. Если у вас есть сад или огород, попробуйте перенести рассаду в землю в конце июля. Тимьян любит солнечные и проветриваемые участки и слегка сухую почву, поэтому не стоит поливать его очень часто, достаточно одного-двух раз в неделю.

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