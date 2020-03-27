В условиях карантина и малоподвижного образа жизни перекусы между основными приемами пищи допускаются только в случае индивидуальных показателей.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Светлана Скосарь.

"Есть несколько точек зрения относительно того, должны ли быть перекусы между основными приемами пищи. Одни мои коллеги рекомендуют в качестве перекусов использовать фрукты и молочные продукты, другие же советуют обходиться стаканом чистой воды. Я поддерживаю обе точки зрения.

Дело в том, что, согласно рекомендациям МОЗ, в рационе здорового человека перекусы допускаются. Но нужно смотреть на природу этих перекусов. Если человек позанимался спортом, естественно, что ему будет недостаточно трех основных приемов пищи и после тренировки у него будет потребность что-то скушать.

Если же мы говорим о людях, которые ведут малоподвижный образ жизни, то им я не советовала бы делать перекусы между основными приемами пищи. Первое, на что нужно обращать внимание - это чувство голода. Если у человека появилось чувство голода, допускается прием перекуса. Если же чувства голода нет, но просто нужно себя чем-то занять, лучше отказаться от такого перекуса.

Если в вазочке лежит шоколадная конфета - это не повод ее съедать. Если вы смотрите телевизор -это не значит, что вы должны смотреть его обязательно с тарелкой печенья на коленях. Перекусывать можно тогда, когда есть чувство голода, а не тогда, когда нечем заняться или просто за компанию с теми, кто ест".

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

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