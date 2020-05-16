Если тянет на сладкое: как отказаться от сахара

В силу ряда причин многие приходят к выводу о необходимости отказа от употребления сахара и продуктов, в которых он содержится.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Ольга Набока.

По словам диетолога, нашему организму необходимы углеводы, которые по сути являются источником энергии. Поэтому, убирая из рациона углеводы, нужно в первую очередь думать о том, как поддержать иммунитет.

"Если вы решили отказаться от сахара или кардинально уменьшить его количество в вашем рационе, это лучше делать постепенно, и учитывать при этом ряд важных факторов", - подчеркнула Набока, отметив при этом, что на сегодняшний день существует огромный выбор подсластителей, которые могут быть достойной альтернативой сахару.

"Можно использовать мед, медовую траву, "Эритрит", "Стевию". Напиток будет сладким, но при этом вы не получите лишних калорий.

Однако, по словам врача отказ от сахара должен быть постепенным. Как отметила диетолог, резкое исключение из рациона углеводов и сахара неизбежно приводит к депрессии.

Диетолог также отметила, что во всех блюдах, где можно уйти от использования сахара, это необходимо сделать. " Я бы рекомендовала полностью исключить из рациона сахар, как кристаллический порошок, и не использовать его при приготовлении блюд. Я имею в виду соусы, маринады, выпечку. Для соусов вместо сахара можно использовать чернослив. Кроме того, допускается в качестве источника сахара использование свежих фруктов и сухофруктов", - отметила диетолог, подчеркнув при этом, что, найдя альтернативу сахару, мы оставляем в конечном блюде сладость, но полностью исключаем ненужные углеводы и соответственно - лишние калории.

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