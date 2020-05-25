Если нет морозилки: как выбрать и где хранить свежую спаржу

Свежую спаржу нужно хранить в холодильнике в ящике для овощей. Стебли предварительно стоит перебрать, удалить все порченные части и вытереть насухо бумажными полотенцами.

Как выбрать спаржу

При выборе свежей спаржи обращайте внимание на размер и цвет побегов. Побеги должны быть средней длины, яркого цвета и должны хорошо держать форму. Не стоит покупать вялые побеги, так как вкус такой спаржи будет хуже.

Если речь идет о маринованном продукте, то в магазинах можно встретить баночки с маринованной спаржей трех видов: белой, зеленой и фиолетовой.

Белая спаржа считается деликатесным продуктом. Это самые нежные и самые вкусные побеги, но очень часто в маринады добавляют консерванты, поэтому перед покупкой тщательно изучите состав продукта.

Зеленая спаржа - более распространенный продукт, который продают как в свежем, так и в маринованном виде. Ошибиться при покупке маринованной зеленой спаржи практически невозможно, так как здесь подводных камней просто нет.

Фиолетовая спаржа - этот продукт имеет легкий горьковатый привкус, который далеко не всем по вкусу. Второй важный момент: в процессе приготовления фиолетовый цвет исчезает. Поэтому, если вы планируете готовить блюдо именно с фиолетовой спаржей и рецепт предполагает термическую обработку продукта, постарайтесь добавить яркие ингредиенты, которые помогут сделать блюдо привлекательным.

Подделка

Если вы видите на полке магазина маринованную спаржу бежевого цвета - перед вами соя. Безусловно, соя - это вкусный и полезный продукт, но никакого отношения к спарже она не имеет. Спаржи бежевого цвета не существует, поэтому тщательно изучите состав продукта перед тем, как купить его.

Итак, как правильно хранить свежую спаржу

Свежую спаржу нужно хранить в холодильнике в ящике для овощей. В идеале побеги могут храниться в холодильнике более месяца, но не забывайте, что чем дольше спаржа лежит в холодильнике, тем меньше в ней остается питательных веществ. Более того, со временем начнет портиться вкус спаржи, поэтому не стоит хранить ее более месяца.

Если ваша спаржа завяла, положите побеги в холодную воду и добавьте в нее несколько ложек сахара. Сладкая вода вернет побегам упругость.

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