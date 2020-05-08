Если на кухне нет весов: как правильно отмерить продукты

Елена Коваленко FoodOboz 10:00, 8.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать кухонные лайфхаки, которые помогут упростить жизнь многим хозяйкам.

Сегодня мы ходим напомнить вам, как отмерить нужное количество продуктов, если у вас на кухне нет весов.

Итак, как и чем можно отмерить продукты

Граненый стакан 250 гр.

  • мука - 160 гр,

  • рис - 230 гр,

  • соль - 320 гр,

  • гречка - 200 гр,

  • сахар - 200 гр,

  • растительное масло - 190 гр,

  • геркулес - 90 гр,

  • крахмал - 150 гр,

  • вода - 250 гр.

Чайная ложка

  • сахар - 8 гр,

  • соль - 10 гр,

  • мука - 5 гр,

  • какао-порошок - 9 гр,

  • рис - 8 гр,

  • вода - 5 гр,

  • растительное масло - 5 гр,

  • топленое масло - 8 гр,

  • крахмал - 10 гр,

  • сахарная пудра - 9 гр.

Столовая ложка

  • сахар - 25 гр,

  • соль - 30 гр,

  • гречка - 25 гр,

  • геркулес - 12 гр,

  • мука - 15 гр,

  • крахмал - 30 гр,

  • растительное масло - 17 гр,

  • топленое масло - 20 гр,

  • какао-порошок - 25 гр,

  • рис - 18 гр,

  • вода - 25 гр.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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