Если на кухне нет весов: как правильно отмерить продукты
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Сегодня мы ходим напомнить вам, как отмерить нужное количество продуктов, если у вас на кухне нет весов.
Итак, как и чем можно отмерить продукты
Граненый стакан 250 гр.
мука - 160 гр,
рис - 230 гр,
соль - 320 гр,
гречка - 200 гр,
сахар - 200 гр,
растительное масло - 190 гр,
геркулес - 90 гр,
крахмал - 150 гр,
вода - 250 гр.
Чайная ложка
сахар - 8 гр,
соль - 10 гр,
мука - 5 гр,
какао-порошок - 9 гр,
рис - 8 гр,
вода - 5 гр,
растительное масло - 5 гр,
топленое масло - 8 гр,
крахмал - 10 гр,
сахарная пудра - 9 гр.
Столовая ложка
сахар - 25 гр,
соль - 30 гр,
гречка - 25 гр,
геркулес - 12 гр,
мука - 15 гр,
крахмал - 30 гр,
растительное масло - 17 гр,
топленое масло - 20 гр,
какао-порошок - 25 гр,
рис - 18 гр,
вода - 25 гр.
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