Если на кухне нет весов: как правильно отмерить продукты

OBOZREVATEL продолжает публиковать кухонные лайфхаки, которые помогут упростить жизнь многим хозяйкам.

Сегодня мы ходим напомнить вам, как отмерить нужное количество продуктов, если у вас на кухне нет весов.

Итак, как и чем можно отмерить продукты

Граненый стакан 250 гр.

мука - 160 гр,

рис - 230 гр,

соль - 320 гр,

гречка - 200 гр,

сахар - 200 гр,

растительное масло - 190 гр,

геркулес - 90 гр,

крахмал - 150 гр,

вода - 250 гр.

Чайная ложка

сахар - 8 гр,

соль - 10 гр,

мука - 5 гр,

какао-порошок - 9 гр,

рис - 8 гр,

вода - 5 гр,

растительное масло - 5 гр,

топленое масло - 8 гр,

крахмал - 10 гр,

сахарная пудра - 9 гр.

Столовая ложка

сахар - 25 гр,

соль - 30 гр,

гречка - 25 гр,

геркулес - 12 гр,

мука - 15 гр,

крахмал - 30 гр,

растительное масло - 17 гр,

топленое масло - 20 гр,

какао-порошок - 25 гр,

рис - 18 гр,

вода - 25 гр.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!