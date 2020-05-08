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Если на кухне нет весов: как правильно отмерить продукты

1.2т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать кухонные лайфхаки, которые помогут упростить жизнь многим хозяйкам.

Сегодня мы ходим напомнить вам, как отмерить нужное количество продуктов, если у вас на кухне нет весов.

Итак, как и чем можно отмерить продукты

Если на кухне нет весов: как правильно отмерить продукты

Граненый стакан 250 гр.

  • мука - 160 гр,

  • рис - 230 гр,

  • соль - 320 гр,

  • гречка - 200 гр,

  • сахар - 200 гр,

  • растительное масло - 190 гр,

  • геркулес - 90 гр,

  • крахмал - 150 гр,

  • вода - 250 гр.

Если на кухне нет весов: как правильно отмерить продукты

Чайная ложка

  • сахар - 8 гр,

  • соль - 10 гр,

  • мука - 5 гр,

  • какао-порошок - 9 гр,

  • рис - 8 гр,

  • вода - 5 гр,

  • растительное масло - 5 гр,

  • топленое масло - 8 гр,

  • крахмал - 10 гр,

  • сахарная пудра - 9 гр.

Если на кухне нет весов: как правильно отмерить продукты

Столовая ложка

  • сахар - 25 гр,

  • соль - 30 гр,

  • гречка - 25 гр,

  • геркулес - 12 гр,

  • мука - 15 гр,

  • крахмал - 30 гр,

  • растительное масло - 17 гр,

  • топленое масло - 20 гр,

  • какао-порошок - 25 гр,

  • рис - 18 гр,

  • вода - 25 гр.

Если на кухне нет весов: как правильно отмерить продукты

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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