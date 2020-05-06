Экспериментируем на кухне: три неожиданных рецепта блинов

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию необычные рецепты блинов. Своими рецептами в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Алена Юдина.

ОВСЯНОБЛИНЫ

Ингредиенты

крупа овсяная (или хлопья цельнозерновые) - 4 ст.л,

яйцо куриное - 1 шт,

молоко - 60 мл,

соль - щепотка.

Приготовление

Овсянку перемолоть в муку при помощи блендера или кофемолки. Лучше, если помол будет грубый. Яйцо взбить миксером. Соединить молоко с яйцом, измельчённой овсянкой, солью и хорошо перемешать.

Жарить на сковороде смазанной маслом (или на антипригарном коврике без масла) с двух сторон на умеренном огне.

Снять со сковороды и слегка остудить. Заворачиваем в блин любую начинку на ваш вкус и подаем к столу.

АНТИКРИЗИСНЫЕ БЛИНЫ

Ингредиенты

лук репчатый - 3 шт,

морковь - 3 шт,

яйцо - 2 шт,

мука - 1-2 ст.л,

соль, перец - по вкусу,

масло растительное - для жарки

Приготовление

Лук нарезаем маленькими кубиками. Морковь натираем на крупной тёрке. Солим и перчим по вкусу. Теперь нужно хорошо помять руками, чтобы овощи пустили сок и дать постоять минут 15. Добавляем муку, яйца и вымешиваем полученную массу.

Нагреваем сковородку. Смазываем её маслом. Перед тем, как выкладывать порцию блинчиков на сковородку, всегда перемешивайте смесь. Жарим блинчики на среднем огне до румяного состояния. Можно воспользоваться антипригарным ковриком, на котором жарят без масла. Тогда в полученную массу нужно будет добавить 1 ст.л. масла. Подавать блюдо можно со сметаной или йогуртом.

ПРОТЕИНОВЫЕ БЛИНЫ

Ингредиенты

белок куриного яйца - 2 шт. (приблизительно 70 гр.) или 1 цельное яйцо,

молоко - 50 мл,

протеин со вкусом - 15 гр,

ваниль - по вкусу

Приготовление

Молоко влить в чашу блендера. Добавить белки или яйцо и взбить. Затем добавить протеин и ваниль и еще раз взбить. Разогреть сковородку. Блины жарим на сухой сковороде без масла. Подаем блины с любой начинкой на ваше усмотрение: с творогом, ягодой, медом, йогуртом или сметаной.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.