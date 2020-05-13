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Экспериментируем на кухне: салат с апельсинами и сыром

1.7т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт фруктового салата с сыром.

Экспериментируем на кухне: салат с апельсинами и сыром

САЛАТ С АПЕЛЬСИНАМИ И СЫРОМ

Ингредиенты

  • сыр твердый - 100 гр,

  • яблоки - 1 шт,

  • майонез - 2 ст.л,

  • сметана - 6 ст.л.

  • апельсин - 2 шт,

  • яйца - 4 шт,

  • лук - 1 шт.

Приготовление

Яблоки нарезаем соломкой, а затем слегка поливаем апельсиновым соком. Измельченные яблоки выкладываем в красивую тарелку первым слоем нашего салата. В отдельной емкости смешиваем сметану и майонез. Это будет наша заправка, которой мы будем смазывать каждый слой салата.

Покрываем этой заправкой слой яблок. Репчатый лук нарезаем соломкой или тонкими четверть кольцами. Выкладываем лук на яблоки и смазываем его соусом. Лук лучше предварительно замариновать или ошпарить кипятком. Отваренные яйца натираем терке и выкладываем третьим слоем салата. Следующий слой салата - кубики апельсина. Сверху посыпаем салат тертым сыром.

Экспериментируем на кухне: салат с апельсинами и сыром

Врач-диетолог Ольга Набока

Вкусно, но не подходит при похудении. Фрукты я рекомендую употреблять умеренно и как самостоятельный перекус. Избыток фруктозы не ведет к похудению. Майонез лучше использовать домашнего приготовления или заменить горчицей для остроты вкуса. Сочетание яйца + фрукты усилит брожение в кишечнике.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт продукты питание диетолог
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