Экспериментируем на кухне: салат с апельсинами и сыром

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт фруктового салата с сыром.
САЛАТ С АПЕЛЬСИНАМИ И СЫРОМ
Ингредиенты
сыр твердый - 100 гр,
яблоки - 1 шт,
майонез - 2 ст.л,
сметана - 6 ст.л.
апельсин - 2 шт,
яйца - 4 шт,
лук - 1 шт.
Приготовление
Яблоки нарезаем соломкой, а затем слегка поливаем апельсиновым соком. Измельченные яблоки выкладываем в красивую тарелку первым слоем нашего салата. В отдельной емкости смешиваем сметану и майонез. Это будет наша заправка, которой мы будем смазывать каждый слой салата.
Покрываем этой заправкой слой яблок. Репчатый лук нарезаем соломкой или тонкими четверть кольцами. Выкладываем лук на яблоки и смазываем его соусом. Лук лучше предварительно замариновать или ошпарить кипятком. Отваренные яйца натираем терке и выкладываем третьим слоем салата. Следующий слой салата - кубики апельсина. Сверху посыпаем салат тертым сыром.
Врач-диетолог Ольга Набока
Вкусно, но не подходит при похудении. Фрукты я рекомендую употреблять умеренно и как самостоятельный перекус. Избыток фруктозы не ведет к похудению. Майонез лучше использовать домашнего приготовления или заменить горчицей для остроты вкуса. Сочетание яйца + фрукты усилит брожение в кишечнике.
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