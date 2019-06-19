Египетский яичный салат: простой рецепт вкусного и полезного блюда

Если надоели привычные салаты, это значит, пришло время попробовать нечто новое.
Традиционный египетский салат с яйцами не только вкусное, но и полезное блюдо. Кроме того, готовится очень легко.
Египтяне используют для этого салата фасоль "фава", но можно заменить ее обычной консервированной фасолью.
Итак, приступим! Для этого блюда нам понадобятся:
- 2 больших яйца
- 1 лимон
- 1 столовая ложка кунжутной пасты (тахини)
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 красная луковица
- 3 крупных зубчика чеснока
- 1 маленький огурец (не обязательно)
- щепотка молотого тмина
- 400 граммов консервированной фасоли
- 2 пучка салата Литтл Джем
- 2 помидора
Приготовление
Смешайте 1 столовую ложку лимонного сока и 3 столовые ложки воды с кунжутной пастой, это будет заправка для салата.
Нагрейте масло и обжарьте мелко порубленные лук и чеснок в течение 5 минут, добавьте молотый тмин, перемешайте и добавьте из банки фасоль с небольшим количеством жидкости, в которой она была.
Попробуйте и добавьте в массу на свой вкус лимонный сок и соль, если необходимо.
Выложите фасоль на тарелку (половину или всю), добавьте к ней порезанные листья салата, вареные яйца, нарезанные помидоры и огурец, полейте ароматной заправкой. Можно украсить блюдо зеленью.
Египетский яичный салат
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