Египетский яичный салат: простой рецепт вкусного и полезного блюда

Если надоели привычные салаты, это значит, пришло время попробовать нечто новое.

Традиционный египетский салат с яйцами не только вкусное, но и полезное блюдо. Кроме того, готовится очень легко.

Египтяне используют для этого салата фасоль "фава", но можно заменить ее обычной консервированной фасолью.

Итак, приступим! Для этого блюда нам понадобятся:

- 2 больших яйца

- 1 лимон

- 1 столовая ложка кунжутной пасты (тахини)

- 1 столовая ложка растительного масла

- 1 красная луковица

- 3 крупных зубчика чеснока

- 1 маленький огурец (не обязательно)

- щепотка молотого тмина

- 400 граммов консервированной фасоли

- 2 пучка салата Литтл Джем

- 2 помидора

Приготовление

Смешайте 1 столовую ложку лимонного сока и 3 столовые ложки воды с кунжутной пастой, это будет заправка для салата.

Нагрейте масло и обжарьте мелко порубленные лук и чеснок в течение 5 минут, добавьте молотый тмин, перемешайте и добавьте из банки фасоль с небольшим количеством жидкости, в которой она была.

Попробуйте и добавьте в массу на свой вкус лимонный сок и соль, если необходимо.

Выложите фасоль на тарелку (половину или всю), добавьте к ней порезанные листья салата, вареные яйца, нарезанные помидоры и огурец, полейте ароматной заправкой. Можно украсить блюдо зеленью.

Египетский яичный салат

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