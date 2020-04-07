Еда в чашке: вкусные блюда, которые можно приготовить за считанные минуты

В этом небольшом обзоре, мы предлагаем вашему внимаю легкие рецепты, которые можно приготовить за несколько минут, используя микроволновую печь.

Они подойдут даже для самых требовательных детей во время карантина, утверждает английское издание Daily Mail, так как включают в себя макароны с сыром, омлеты и даже радужные кексы.

Омлет в чашке

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Разбейте 2 яйца, добавьте 1/2 нарезанного болгарского перца, 2 ломтика ветчины и 1/4 чашки нарезанного шпината.

Посолите, поперчите, размешайте смесь и поместите в микроволновку.

Вытащите через 2-3 минуты и наслаждайтесь!

Макароны с сыром

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Добавьте 1/2 чашки макарон и 1/2 чашки воды.

Посолите и поставьте в микроволновку на 2-3 минуты.

Достаньте, добавьте немного молока, горсть тертого сыра и посыпьте перцем.

Поместите обратно на 30 секунд и наслаждайтесь!

Куриный пирог

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Положите в чашку 3-4 столовые ложки вареной курицы, 2 столовые ложки овощей, 1,5 столовые ложки кукурузного крахмала, соль, перец, 1 столовую ложку молока, 3 столовые ложки куриного бульона и перемешайте.

Для корки смешайте муку, разрыхлитель, соль, 1/2 столовой ложки сливочного масла, 3,5 столовых ложки молока и немного трав, затем добавьте в чашку.

Поместите в микроволновку на 2 минуты 15 секунд и наслаждайтесь!

Рис с брокколи и сыром

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Смешайте 5 столовых ложек риса быстрого приготовления, 2/3 стакана холодной воды, мелко нарезанные соцветия брокколи.

Размешайте смесь в чашке и поместите в микроволновку на 3-4 минуты.

Добавьте 1/2 столовой ложки кукурузного крахмала, 3 столовые ложки молока и 4 столовые ложки тертого сыра.

Посолите и поставьте в микроволновку еще на 1,5 минуты и наслаждайтесь!

Ригатони

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Положите в чашку несколько столовых ложек соуса маринара, тертой моцареллы и 2 столовые ложки мелко нарезанного базилика.

Добавьте еще немного соуса, поместите пасту ригатони в вертикальном положении, а затем накройте еще одним слоем соуса.

Сверху посыпьте пармезаном и запекайте при 200 С в течение 20 минут и наслаждайтесь!

Радужный кекс

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Смешайте в миске 1/2 чашки сахара, 1 пачку размягченного сливочного масла, 2 яйца, 1 столовую ложку ванильного экстракта и 1 чашку муки.

Добавьте половину столовой ложки разрыхлителя, четверть столовой ложки пищевой соды и сформируйте тесто.

Разделите его на пять небольших порций и раскрасьте пищевым красителем.

Добавьте тесто разного цвета в одну чашку и поставьте в микроволновку на одну минуту.

Накройте взбитыми сливками, кондитерской посыпкой и наслаждайтесь!

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