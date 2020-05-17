Духовка не понадобится: необычный клубничный торт от известного фуд-блогера

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделилась фуд-блогер Ольга Матвей.

КЛУБНИЧНЫЙ ТОРТ ОТ ОЛЬГИ МАТВЕЙ

Ингредиенты

желатин - 30 гр,

вода - 100 мл,

печенье - 200 гр,

масло сливочное - 50 гр,

клубника - 300 гр,

банан - 2 шт,

сметана - 650-700 гр,

сахарная пудра - 150 гр,

ваниль - по вкусу.

Приготовление

Желатин растворяем в воде комнатной температуры. В чашу блендера кладем печенье, добавляем сливочное масло. Перемалываем печенье с маслом до состояния крошки. Форму для выпечки застилаем пергаментом. Бока формы смазываем растительным маслом и тоже устилаем пергаментом. Высыпаем в форму крошку из печенья и утрамбовываем. Клубнику нарезаем слайсами и выставляем по всему диаметру торта, прижимая к бортам.

Теперь в миску кладем сметану, добавляем сахарную пудру и ванилин. Все перемешиваем. Добавляем желатин. Желатин после набухания растопить в микроволновке. Засыпаем в эту сметанную массу нарезанную клубнику и бананы. Все перемешиваем и выливаем в форму.

Аккуратно разравниваем массу и убираем торт в холодильник на 6 часов. Перед подачей украшаем торт свежей клубникой.

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