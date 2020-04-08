Домашняя нутелла: простой и оригинальный рецепт

Nutella – самый известный в мире растекающийся крем, приготовленный из какао, фундука и молока.

Изобретенный в 1964 году семьей Ферреро, он может быть легко приготовлен и дома, утверждает cookist.it.

OBOZREVATEL советует использовать его в качестве намазки на хлеб или сухари, а также для начинки пирогов и печенья.

Ингредиенты:

темный шоколад 130 г

очищенные лесные орехи (фундук) 70 г

сливочное масло 40 г

сахар 80 г

молоко 150 г

Приготовление:

Высыпьте сахар в блендер и измельчите его до состояния порошка.

Положите орехи на противень и готовьте их в предварительно разогретой духовке при 120 ° в течение десяти минут, периодически помешивая.

Выложите фундук на ткань и оботрите, чтобы удалить шелуху

Добавьте орехи к сахарной пудре и продолжайте измельчать, пока смесь не превратится в мягкую пасту.

Нарежьте кубиками темный шоколад и положите его в смесь.

Добавьте масло, молоко и все смешайте.

Когда вы получите однородную смесь, перенесите ее в кастрюлю и готовьте на среднем огне в течение 10 минут, постоянно помешивая. Она должна быть густой.

Поместите еще теплый крем в стерилизованную стеклянную банку и закройте крышкой. Когда остынет, поставьте в холодильник.

Подавайте домашнюю нутеллу, намазывая ее на хлеб или сухари.

Советы

Не удивляйтесь, если смесь станет очень кремовой, это нормально.

При нагревании шоколад растает, что будет способствовать объединению всех ингредиентов. Крем не должен быть очень жидким, но и не слишком густым.

Если хотите сделать нутеллу более мягкой, добавьте больше молока.

Также не стоит недооценивать важность покупки хорошей банки, если хотите кому-то сделать подарок. Уверены, вы поразите своих друзей этим домашним рецептом.

ВАРИАЦИЯ ВЕГАНСКОЙ НУТЕЛЛЫ

Vegan Nutella – правильный компромисс, чтобы получить здоровый, вкусный и устойчивый крем без компонентов животного происхождения. Его можно быстро приготовить, следуя той же процедуре и используя фундук, две столовые ложки какао, оливковое масло и соевое молоко в качестве ингредиентов.

Хранение

Домашнюю нутеллу можно хранить в холодильнике около недели. По этой причине готовьте только ту порцию, которую, по вашему мнению, сможете употребить за это время.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!