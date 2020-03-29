Страх делает нас толстыми

Изоляция, вызванная коронавирусом, изменила привычную жизнь на всех уровнях и подталкивает принимать плохие решения, напоминает OBOZREVATEL.

Состояние тревоги создало беспрецедентную ситуацию, которая вызывает негативные эмоции, приводит к снижению физической активности и регулярным походам к холодильнику, пишет Deporte y vida.

Помимо этого, страх также заставляет есть больше.

Мы выбираем такие калорийные продукты, как шоколад, колбаса, сыр. Но мы должны бороться с этим с помощью других насыщающих продуктов, с меньшим количеством калорий, таких как фрукты и овощи, которые обеспечивают витаминами, минералами и водой.

"Карантин требует дополнительной жертвы: есть меньше. Но страх также делает вас толстым. Не нужно удивляться, если чувствуете себя голодными. Страх заставляет хранить жир. Это эмоциональный стресс, состояние беспокойства, которое мобилизует комплекс гормонов, что заставляет иметь резервы", – объясняет Клотильда Васкес, глава Службы эндроцинологии и питания Фонда Хименеса Диаса в Мадриде, в заявлениях, собранных EFE.

OBOZREVATEL и Deporte y vida предлагают взять на вооружение

Руководство по контролю диеты и улучшению здоровья

1. Если вы не тратите столько энергии, как раньше, не нужно продолжать потреблять те же калории, что и в повседневной жизни. Порции должны быть уменьшены.

2. Суточная норма взрослого человека, вынужденного находиться дома без активного движения, не должна превышать 1300–1700 ккал. При нормальной физической активности - это 2000 ккал в день.

3. Планируйте покупку каждые три дня и наполняйте корзину фруктами и овощами всех видов.

4. Завтрак на основе цельнозернового хлеба с небольшим количеством оливкового масла и помидоров. Также вы можете добавить белок - тунец или индейку.

5. Первое блюдо должно быть всегда в виде салата или овощей, как на обед, так и на ужин. Целые овощи лучше, чем пюре, они больше насыщают.

6. Второе блюдо должно быть с белковой едой: рыба, мясо, яйца или курица.

7. Запрещается добавлять высококалорийные ингредиенты, такие как соусы к макаронам и рису.

8. Между основными приемами пищи не нужно смотреть на то, что у вас есть в холодильнике. Лучше съешьте банан или йогурт с горсткой орехов.

9. Вода и настойки также помогают уменьшить чувство голода. Крепкого алкоголя лучше избегать. Также будьте осторожны с пивом или вином, если компенсируете им карантин - лучше дозируйте или вовсе исключите.

10. Хлеб должен быть ограничен, зарезервирован на завтрак и, конечно, ешьте его в цельнозерновом варианте.

11. Обед и ужин должен быть по расписанию и без телевизора, иначе это заставит неосознанно есть больше.

12. Упражнения по 20-30 минут два раза в день, чтобы контролировать беспокойство и сжигать калории. Программу тренировок можно поискать в Интернете.

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