Семена кунжута: откройте для себя все свойства и преимущества

Семена кунжута обладают исключительными антиоксидантными свойствами. С точки зрения универсальности на кухне, они находятся на вершине и обгоняют семена льна и чиа.

В сочетании с бобовыми и зерновыми культурами семена кунжута входят в состав препаратов, которые увеличивают мышечную массу, но не влияют на сердечно-сосудистую систему и поэтому являются предпочтительными, утверждает OBOZREVATEL и riza.it.

Также их можно использовать для панировки, добавлять в салаты, супы, тушеные овощи, соусы и, наконец, в муку, чтобы приготовить домашний хлеб. Кроме того, из них добывают масло – его постоянное употребление вместо других приправ связано с уменьшением риска развития рака желудка.

Достаточно одной столовой ложки в день

Ежедневное использование семян кунжута позволяет получить все незаменимые аминокислоты, в частности триптофан и метионин. Также они содержат много кальция, драгоценный витамин Е (антиоксидант) и важные минералы, такие как магний, калий, медь и железо. Противораковое действие осуществляется благодаря присутствию двух лигнанов – сезамина и сезамола. В частности, последний оказывает мощное профилактическое действие против старения клеток.

Семена кунжута также обладают действием, аналогичным фитоэстрогенам, то есть они регулируют уровень эстрогена в крови. По этой причине полезны для предотвращения рака молочной железы и снижения уровня холестерина ЛПНП.

Союзники женщин в период менопаузы

Из-за присутствия большого количества кальция семена кунжута рекомендуются женщинам в период менопаузы в качестве профилактики и лечения остеопороза. Они часто встречаются в двух вариантах – белый и черный. Последний имеет более высокое содержание антоцианов, антиоксидантных веществ, которые дают типичный темный цвет. Также готовят чай с черным кунжутом: в Китае его всегда использовали в качестве лекарства от ревматизма, для очищения выделительных органов и как средство против появления седых волос.

Семена кунжута в разных версиях

Как уже писали выше, семена кунжута существуют в белом и черном цветах. Белые превосходны в качестве закуски или для добавления в салаты, а вот черные перед использованием нужно обжаривать на сковороде. Среди их производных стоит выделить соус Тахини, приправу Гомасио и кунжутное масло.

Соус Тахини: получают из измельченных семян и кунжутного масла. Он широко используется на Среднем Востоке. Обычно сопровождает фелафель, жареные фрикадельки или овощи, но также применяется для приготовления сладостей и тортов.

Приправа Гомасио: смесь соли с кунжутом. Это вкусная приправа, которую нельзя пропустить на кухне. В продаже также бывают нарезанные сушеные водоросли с гомасио: они еще вкуснее!

Кунжутное масло: получают путем холодного отжима семян. Богатое полиненасыщенными жирными кислотами, оно снижает уровень холестерина и регулирует кровяное давление. Используется в качестве приправы, но также и для жарки. Кроме того, наносится в виде компресса на волосы перед мытьем, оказывая питательное и восстанавливающее действие.

Рецепт: холодный салат из тофу, огурцов и кунжута

Ингредиенты на 1 порцию: 100 г тофу, 1 огурец, несколько листьев зеленого салата, 1 ложка смешанных семян черного и белого кунжута, 1 веточка петрушки, 2 листика базилика, а также по вкусу - кунжутное масло, соевый соус, яблочный уксус, соль и перец.

Приготовление: нарежьте тофу на кубики и обжарьте на сковороде с кунжутным маслом, яблочным уксусом и соевым соусом. Посолите и поперчите, добавьте измельченные семена кунжута и готовьте несколько минут. Затем добавьте порезанную петрушку и базилик. Когда тофу остынет, подавайте с нарезанными огурцами и салатом.