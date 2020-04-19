Имбирь: как использовать для похудения и как вырастить дома

Корень имбиря обладает множеством полезных свойств, однако важно научиться его правильно использовать, утверждаетOBOZREVATEL и Riza.it.

Свежий корень в сыром виде ароматизирует все виды пищи: от рыбы до мяса, от крупы до овощей, от фруктов до десертов. Его можно натереть до порошка или нарезать тонкими ломтиками или палочками. Добавленный в жирную пищу, он ограничивает поглощение липидов.

Сушеный и молотый корень используется в тесте для десертов, например, в классическом рождественском печенье европейских стран, или для ароматизации различных блюд. Однако во втором случае его лучше добавлять к уже приготовленной пище.

В Индии и Китае имбирь является ингредиентом многочисленных приправ для вкусных мясных или рыбных блюд, для приготовления сиропов, бисквитов и кисломолочных напитков. Кроме того, в Индии он входит в состав карри (точнее, масала) – смеси специй, используемых для ароматизации еды.

Некоторые полезные комбинации для похудения

Коричневый рис, сваренный и обжаренный в небольшом количестве масла, с несколькими кусочками имбиря и одной мелко нарезанной луковицей, препятствует отекам.

Если готовите рыбу на пару, подавайте ее, заправленную несколькими каплями масла и небольшим количеством тертого свежего имбиря. Если готовите на сковороде, можете добавить специю в конце приготовления. Таким образом, вы получите отличное блюдо для похудения.

Белок индейки содержит все незаменимые аминокислоты в идеальной смеси, чтобы питать мышцы и сжигать больше калорий. Вместе с имбирем они усиливают действие и помогают в борьбе с лишними килограммами.

Вареные, приготовленные на пару или обжаренные овощи могут быть обогащены ломтиками имбиря для усиления эффекта похудения и мочегонного действия.

Советы по покупке и хранению имбиря

Имбирь продается в свежем, сушеном, обезвоженном или засахаренном виде.

По возможности, предпочитайте органический продукт и, если он свежий, храните в холодильнике.

Если это порошок, полученный из высушенного и молотого имбиря, хорошо держать его вдали от света, влаги и тепла.

Если покупаете засахаренный имбирь, выбирайте с небольшим количеством сахара или лучше отдавайте предпочтение натуральному обезвоженному продукту.

Как вырастить имбирь в помещении

Чтобы вырастить имбирь в горшке, нужен корень с небольшими ростовыми побегами, довольно большой и глубокий горшок и глинисто-песчаная почва. Просто закопайте корень на расстоянии около 10 см от поверхности так, чтобы побеги были направлены вверх. Он не переносит холода (температура не должна опускаться ниже 15 ° C) и прямых солнечных лучей, поэтому горшок следует ставить в полутенистом месте. Его следует регулярно поливать, избегая высыхания почвы или чрезмерного увлажнения. Корни могут быть извлечены из почвы по крайней мере через 6 месяцев после начала выращивания (или когда листья высыхают). Их можно повторно использовать для выращивания или для придания аромата сладким или пикантным препаратам, способствующим пищеварению, борьбе с отеками и стимулирующим очищение организма.

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