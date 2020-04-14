Имбирь: 10 способов использования для восстановления здоровья

Имбирь – это многолетнее травянистое растение родом из Азии. Его активные ингредиенты присутствуют в корне.

Эта специя обладает рядом свойств и преимуществ: она облегчает пищеварение, стимулирует обмен веществ, дезинфицирует слизистую оболочку желудка, снижает кровяное давление путем улучшения кровотока, а также противодействует целлюлиту, вздутию живота, утверждают OBOZREVATEL и специалисты из Riza.it.

Благодаря своему противовоспалительному действию имбирь используется для профилактики язвенной болезни желудка, даже при приеме лекарств, таких как нестероидные противовоспалительные препараты. Имбирь (в том числе засахаренный, но при условии, что употребляется в умеренных количествах) также рекомендуется при автомобильной болезни, тошноте и рвоте во время беременности. Свежий, в виде настоя или травяного чая он борется с избытком слизи в дыхательных путях и кишечнике.

10 эффективных применений для здоровья

Если нужно облегчить тошноту и избежать рвоты даже во время беременности: пожуйте несколько кусочков обезвоженного имбиря. В этих случаях настой не рекомендуется, так как употребление жидкости может ухудшить самочувствие. Если затрудненное пищеварение и вы страдаете изжогой: необходимо выпить 1 стакан настоя имбиря, через 10-15 минут после еды. Чтобы приготовить его, доведите до кипения 120 мл воды, снимите с огня и добавьте 3-4 тонких ломтика свежего имбиря. Дайте настояться 5-7 минут и пейте маленькими глотками, затем съешьте кусочки имбиря, которые использовали для настоя. Если часто вздутый живот и ваша проблема – колит: используйте настой имбиря (см. пункт 2). Если высокий уровень сахара в крови и/или холестерина: добавляйте 2-3 г порошкообразного имбиря в день в свои блюда. Посыпьте имбирем уже приготовленную пищу непосредственно перед употреблением. В качестве альтернативы, разведите указанную дозу порошка в 2-3 стаканах горячей воды и пейте в течение дня. Если нужно бороться с болью в суставах и мышцах: массируйте пораженный участок 2-3 каплями эфирного масла имбиря, разведенного в ложке масла сладкого миндаля (можно найти их в аптеке). В случае головной боли: массируйте подошву ног после ванны той же смесью. Если снижен иммунитет: ешьте 20 г свежего имбиря каждый день. Взвесьте указанное количество свежего корня, нарежьте его ломтиками, положите в пищевой пакет, затем жуйте в течение дня, желательно между приемами пищи, и смешайте с несколькими кусочками органической цедры лимона. Если у вас кашель, бронхит, боль в горле: в этих случаях полезен настой (см. пункт 2). Рекомендуется до 3 чашек в день. Для обогащения добавьте 1 чайную ложку тимьянового меда на чашку и щепотку порошка куркумы. Если часто бывают приступы цистита: жуйте несколько кусочков натурального обезвоженного имбиря в течение дня и выпивайте до 5 чашек настоя (см. пункт 2), обогащая 1 столовой ложкой лимонного сока на каждую чашку. Если высокое кровяное давление: просто используйте его на кухне, как указано в этой статье, лучше в сочетании с чесноком. Если метаболизм замедлен, вы склонны набирать лишний вес или страдаете от целлюлита: используйте свежий корень. Также можно пить имбирно-яблочный сок и применять антицеллюлитные имбирные примочки.

ЕЩЕ 3 ВОЛШЕБНЫХ СВОЙСТВА ИМБИРЯ

Супер антиоксидант и средство для похудения: имбирного-яблочный сок

Это сок, который нужно пить 1 раз в день. Он сочетает в себе антиоксидантные свойства яблока с тонизирующими и стимулирующими свойствами имбиря. Приготовление: выдавите сок 2 красных яблок с кожурой и 20 г свежего имбиря, нарезанного ломтиками. Положите в стакан 2 нарезанных листика мяты и немедленно выпейте. Если примете это за завтраком, метаболизм будет быстрее работать в течение дня.

Антицеллюлитные имбирные примочки

Доведите литр воды до кипения. Тем временем нарежьте 30 г свежего корня имбиря и положите его в тканевый пакет, затем плотно закройте лентой. Когда вода закипит, снимите ее с огня и опустите мешок с тканью. Размешайте деревянной ложкой, а когда вода пожелтеет, сожмите пакет и выньте его из контейнера. Окуните небольшое полотенце в еще горячую жидкость, отожмите его и потрите области, которые нужно обработать. Повторите несколько раз, меняя полотенце. Используйте оставшуюся жидкость в качестве ванны для ног. Повторяйте 2 раза в неделю.

Имбирь: правильная суточная доза и противопоказания

Чтобы использовать свойства имбиря, требуется не менее 10 г свежего корня или 2 г порошка в день. Рекомендуется не превышать 30-40 г в день, чтобы не вызывать желудочные расстройства. Наконец, помните, что ежедневное потребление имбиря и/или в больших дозах не рекомендуется, если вы принимаете антикоагулянтные препараты, так как это усиливает их действие.

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