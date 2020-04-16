4 рецепта с имбирем, которые разнообразят ваше меню

О полезных свойствах чудо-корня OBOZREVATEL недавно рассказывал. Сегодня вместе с Riza.it предлагаем приготовить несколько вкусных и полезных блюд с использованием имбиря.

Ризотто с имбирем

Порция рассчитана на 2 человека.

Обжарьте 1 нарезанный лук-шалот в 1 столовой ложке масла. Добавьте 120 г коричневого риса и помешивайте в течение минуты. Затем налейте половину овощного бульона и варите 10 минут, добавляя еще бульон, когда предыдущий впитается. По истечении указанного времени добавьте 2 чайные ложки тертого свежего имбиря, измельченную петрушку и 1 чайную ложку тертой цедры лимона. Готовьте, добавляя понемногу горячего бульона.

Фузилли с помидорами и имбирем

Для 2 человек: мелко нарежьте 1 луковицу и немного грубее 300 г очищенных помидоров. Нагрейте 1 столовую ложку масла в сковороде, затем добавьте лук и перемешивайте в течение нескольких минут. Залейте нарезанные помидоры, соль и перец чили и варите 10 минут, добавив кусочек тертого корня имбиря в конце приготовления. Отварите 120 г цельнозерновой пасты типа фузилли, процедите после приготовления и добавьте в соус. Немного обжарьте, приправьте еще одной щепоткой перца чили и подавайте к столу вместе с какой-то белковой пищей (например, рыбой) и овощами по вкусу.

Куриное филе с имбирем

Для 2 человек: положите 360 г куриного филе, нарезанного полосками, в миску с соком 1 лимона, 1 столовой ложкой масла, 20 г тертого имбиря, перца чили по вкусу и 1 щепоткой соли. Смешайте 1 веточку мяты с 125 г натурального йогурта и тертой цедрой лимона, затем вылейте смесь на курицу. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 8 часов. Затем хорошо разогрейте сковороду для гриля и приготовьте куриные полоски. Подавайте в горячем виде вместе с каким-то источником углеводов (например, 60 г риса или хлеба) и овощами по вкусу.

Имбирное печенье

Для 10 порций: включите духовку на 175 ° C. Смешайте 50 г сахара, 1 столовую ложку молотой корицы, 3 чайные ложки молотого имбиря, 250 г цельной пшеничной муки и 0,5 чайной ложки пищевой соды. Добавьте 100 г сливочного масла, нарезанного на маленькие кубики, и вымешивайте, пока не получится рассыпчатое тесто. Добавьте 2 столовые ложки меда и снова перемешайте. Раскатайте смесь в прямоугольный противень высотой около половины сантиметра. Выпекайте 15 минут, затем разрежьте на 10 прямоугольных кусочков. Подавайте на завтрак с зеленым чаем, 1 фруктом, 5 орехами миндаля и 1 йогуртом.

О лечебных свойствах имбиря читайте тут, а о том, как хранить и выращивать имбирь в домашних условиях, читайте тут.