Диетологи считают творог и кефир опасными продуктами

Диетологи полагают, что люди, стремящиеся похудеть, не должны есть вечером кисломолочные продукты.

К примеру, творог, который употребляется незадолго до сна, может свести на нет все тренировки, которые человек делал на протяжении дня. Дело в том, что когда мы спим, в организме происходит процесс расщепления жиров. Однако этому процессу может помешать казеин, содержащийся в кисломолочных продуктах. В результате жир, от которого мы стремимся избавиться, будет расщепляться гораздо медленнее, пишет издание total.kz

Творог Getty

Естественно, нежирный творог, съеденный на ночь, не прибавит лишних килограммов, но существенно затормозит процесс похудения.

Эксперты по питанию рекомендуют для большей пользы съедать творог или кефир утром или в полдник.

А вот перед сном, чтобы не навредить процессу похудения, лучше всего сочетать белки и клетчатку.

Как сообщал OBOZREVATEL, сахар является самым опасным продуктом, и его регулярное употребление может привести к серьезным заболеваниям сердца и сосудов.