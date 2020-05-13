Диетологи рассказали, в каких случаях пора обращаться к врачу

Причиной для обращения к диетологу должен быть не лишний вес, а другие, гораздо более значимые факторы.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали диетологи, к которым мы обратились с просьбой разъяснить, что именно может стать причиной для осознания того, что пора обратиться за помощью к специалисту?

Итак, что может стать причиной для обращения к врачу?

Врач-диетолог Сергей Антонюк : проблемы психологического характера и недовольство своим внешним видом

"Проблемы со здоровьем на фоне лишнего веса. Гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, проблемы с желудочно-кишечным трактом и т.д. Также причиной для обращения могут быть проблемы психологического характера и недовольство своим внешним видом".

Врач-диетолог Людмила Гончарова : если вы в тяжелом психологическом состоянии

"Причина для обращения к врачу - недовольство качеством вашей жизни. Если вы находитесь в расстроенном состоянии, если вас все угнетает, если вы в тяжелом психологическом состоянии - это и есть повод для обращения к врачу. Если у вас проблемы с кишечником, нарушение сна, нарушение памяти, вас ничего не радует - вам пора к диетологу.

Подавленное состояние говорит о том, что у вас неправильно работает кишечник, у вас проблемы с гормонами и нейромедиаторами, и психолог в этом не поможет. Психолог будет рассказывать, как нужно, но вы не будете следовать его советам. 95% сератонина, гормона радости, вырабатывает кишечник. Если вы в подавленном состоянии - у вас кишечник в воспалительном состоянии. Лишний вес и недовольство своим внешним видом - это слишком просто, на самом деле все гораздо сложнее и серьезнее".

Врач-диетолог Ольга Набока : лишний вес и диагностированные заболевания

"Лишний вес, диагностированные заболевания, а также направление от семейного врача или узкопрофильного специалиста".

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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