Диетологи рассказали, с чем к ним идут и в чем заключается их помощь

Работая с клиентом, диетолог должен правильно оценить ситуацию, учесть ряд важных факторов, снизить вероятность осложнений и побочных эффектов и принять единственно правильное решение.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали врачи-диетологи, которых мы попросили объяснить, в чем конкретно заключается помощь специалиста и с какими проблемами чаще всего обращаются клиенты.

Итак, в чем заключается помощь диетолога?

Врач-диетолог Сергей Антонюк: чтобы нормализовать вес, нужен комплексный подход

"Диетолог должен оценить серьезность ситуации, найти причину проблемы, после чего он подбирает сбалансированный рацион, составляет правильную диету.

Причем правильно составленная диета должна содержать как можно меньше ограничений и при этом быть вкусной. Чтобы нормализовать вес, нужен комплексный подход. Диетолог должен многое учесть: в рационе должно всего хватать, т.е. белков, жиров и углеводов, при этом должен быть дефицит энергии и не должно быть чувства голода. Также диетолог должен правильно подобрать для клиента физические нагрузки, при которых человек будет чувствовать себя комфортно.

Сначала врач дает консультацию, потом ведет клиента и после того, как человек похудел, он периодически приходит на консультацию, чтобы что-то "подшлифовать", проверить, все ли в порядке. Проблема, с которой чаще обращаются - коррекция веса".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: я создаю индивидуальную волшебную таблетку

"В первую очередь, в правильной диагностике и рекомендациях, которые даются после того, как будут сданы все необходимые анализы. Я иммунолог, вирусолог и психиатр. Я лечу нарушенные обменные процессы едой и использую еду как лекарство. Я не просто знаю, что содержит продукт и что он делает в каждом среднестатистическом организме, я знаю, что этот продукт будет делать именно в вашем организме.

Именно поэтому мне нужны персонализированные анализы. Эти анализы необходимы для создания уникальной формулы здоровья конкретного человека. Она будет подходить только ему и никому другому. Можно сказать, что я создаю индивидуальную волшебную таблетку.

Чаще всего обращаются с избыточным весом, нарушением сна, нарушением работы щитовидной железы, нарушением работы органов малого таза, с общим нарушением состояния тела. Как правило, у многих на руках есть результаты обследований, человек знает о том, что у него киста, миома, другие проблемы и т.д. Он уже прошел стандартный медицинский подход, диетологов без медицинского образования с предложениями диет из интернет- программ и понимает, что ему нужна серьезная помощь".

Врач-диетолог Ольга Набока: цели могут быть разные, но основная работа должна быть направлена на коррекцию подбора продуктов

"В коррекции рациона питания под конкретную цель. Цели могут быть разные, но основная работа должна быть направлена на коррекцию подбора продуктов. Ненужные продукты должны быть исключены из рациона. Если нужно набрать мышечную массу или убрать лишний вес, обязательно должен быть подобран колораж.

Проблемы, с которыми чаще всего обращаются: лишний вес, ожирение и на фоне этого такие сопутствующие проблемы, как сахарный диабет, проблемы пищеварительной системы, панкреатит, гастродуоденит".

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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