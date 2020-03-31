Морковная мука: почему диетологи раскритиковали один из фуд-трендов этого года

Одним из главных фуд-тренедов этого года стал поиск продукта, для производства безглютеновой муки.

Сторонники здорового питания начали делать муку из самых неожиданных продуктов, начиная от моркови и заканчивая бананами.

О том, стоит ли переходить на альтернативные варианты муки и отказываться от глютена OBOZREVATEL спросил у экспертов.

Ольга Набока, врач-диетолог: "Нельзя заменить пшеничную муку только морковной мукой без вреда для организма"

"Избыточное количество глютена действительно очень плохо влияет на наш организм и перегружает все системы. Особенно плохо он влияет на работу печени.

Но также нужно понимать, что глютен нам необходим. Если вы заменяете пшеничную муку безглютеновым вариантом, старайтесь использовать несколько видов муки. Нельзя заменить пшеничную муку только морковной мукой без вреда для организма. Это тоже будет серьезной перегрузкой, но уже по другим показателям".

Сергей Антонюк, врач-диетолог: "Нужно понимать, почему и зачем человек отказывается от глютена"

"Пшеничная мука и безглютеновая мука - это совершенно разные продукты. Человек должен употреблять злаковые культуры, он должен получать клетчатку. Не стоит спешить отказываться от пшеничной муки.

Что касается отказа от глютена, то если у вас нет медицинских показаний для полного исключения глютена из рациона, зачем от него отказываться? Если же человек его не переносит или по жизненным показателям глютен нужно полностью исключить из рациона, тогда это уже совсем другой разговор. И в этой ситуации имеет смысл искать альтернативу в виде муки из той же морковки или бананов. Но непереносимость глютена - это редкий случай, требующий серьезного обследования".

Людмила Гончарова, врач-иммунолог, диетолог: "Для нашего организма полезно зерно, но не мука"

"Глютен - это часть белка, часть белковой цепочки в пшенице, ячмене, ржи, овсе и камуте. Эти злаковые в своей белковой цепочке содержат ту часть, которую ученые назвали "глютеном". Есть люди, у которых наблюдается непереносимость как части белка, так и всей этой белковой цепочки зерновых. Если у человека есть непереносимость глютена, он не будет переносить и пшеницу, и рожь, и овес и т.д. Это нужно четко понять и убрать эти продукты из своего рациона, заменив их другими зерновыми, которые не содержат глютен.

Что касается муки, то нужно понимать, зачем мы делаем муку из других продуктов. Просто потому, что нам нравится выпечка. Мы любим выпечку и сидим на ней как на наркотике. Если нельзя есть пшеницу, человек будет изобретать муку из моркови и из чего угодно. Вопрос в том, насколько это правильно для нашего организма? Это неправильно.

Все, что перемолото - уже непригодно для нашего кишечника. Зерно, перемолотое в муку, при контакте с водой превращается в "клей", который нашему кишечнику очень тяжело усваивать. Любая мука для нашего организма - это не полезно. Для нашего организма полезно зерно, но не мука. Что касается отказа от глютена - это не имеет ничего общего со здоровым образом жизни. Это маркетинговый ход, но это не здоровое питание".

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

О том, какие виды муки сейчас появились в качестве безглютеновой альтернативы, вы можете прочесть здесь.

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