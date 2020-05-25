Маттонелла с клубникой - десерт без выпечки

FoodOboz 17:00, 25.05.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных овощей, фруктов и ягод. Сегодня предлагаем приготовить быстрый и вкусный десерт без выпечки от фудблогера Оксаны @oksa_italy.

Маттонелла в переводе с итальянского означает "плитка". Такое название десерт получил из-за формы.

Подойдёт любое песочное печенье.

Пожалуйста, только не торопитесь снимать крем с огня, размешивайте, пока не получите консистенцию крема!⠀

Ингредиенты:

  • 250гр печенья

  • 250гр клубники или других ягод

  • 250гр сыра маскарпоне

  • 150мл молока

Для крема:

  • 2 яйца

  • 130гр сахара

  • цедра лимона

  • 400мл жирного молока

  • 30гр муки⠀

Приготовление:

Для крема: поставить молоко с ломтиками цедры лимона на огонь. Довести до кипения и сразу же выключить. Цедру убрать.

Смешать венчиком/миксером в другой кастрюле яйца с сахаром. Добавить муку, перемешать.

Влить молоко, хорошо перемешать и поставить опять на небольшой огонь. Размешивая постоянно венчиком, довести до консистенции крема (когда немного крема остаётся на венчике, а не стекает, как сметана, значит, готов). Накрыть пищевой плёнкой в контакт и оставить охлаждаться.

Смешать остывший крем с маскарпоне.

Печенье обмакнуть в молоко и сразу же достать.

Выложить слои в следующем порядке: печенье, крем, ягоды. И так - пока не закончатся все ингредиенты (у меня получилось 3 слоя).

Убрать в холодильник перед подачей минимум на час.

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