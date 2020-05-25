Маттонелла с клубникой - десерт без выпечки

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных овощей, фруктов и ягод. Сегодня предлагаем приготовить быстрый и вкусный десерт без выпечки от фудблогера Оксаны @oksa_italy.
Маттонелла в переводе с итальянского означает "плитка". Такое название десерт получил из-за формы.
Подойдёт любое песочное печенье.
Пожалуйста, только не торопитесь снимать крем с огня, размешивайте, пока не получите консистенцию крема!⠀
Ингредиенты:
250гр печенья
250гр клубники или других ягод
250гр сыра маскарпоне
150мл молока
Для крема:
2 яйца
130гр сахара
цедра лимона
400мл жирного молока
30гр муки⠀
Приготовление:
Для крема: поставить молоко с ломтиками цедры лимона на огонь. Довести до кипения и сразу же выключить. Цедру убрать.
Смешать венчиком/миксером в другой кастрюле яйца с сахаром. Добавить муку, перемешать.
Влить молоко, хорошо перемешать и поставить опять на небольшой огонь. Размешивая постоянно венчиком, довести до консистенции крема (когда немного крема остаётся на венчике, а не стекает, как сметана, значит, готов). Накрыть пищевой плёнкой в контакт и оставить охлаждаться.
Смешать остывший крем с маскарпоне.
Печенье обмакнуть в молоко и сразу же достать.
Выложить слои в следующем порядке: печенье, крем, ягоды. И так - пока не закончатся все ингредиенты (у меня получилось 3 слоя).
Убрать в холодильник перед подачей минимум на час.
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