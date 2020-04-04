Диетологи о пользе и вреде западноафриканской кухни

Одним из основных фуд-трендов этого года принято считать западноафриканскую кухню.

Основными отличительными чертами этой кухни являются широкое использование пальмового масла, большое количество специй, особенно перца чили. Также широко используется арахис, который добавляют в большинство блюд, начиная от супов и заканчивая овощным рагу.

Основной акцент в этой кухне сделан на овощах и свежей зелени. Мясо в западноафриканской кухне используется довольно редко, однако есть другая интересная особенность: в этой кухне зачастую соединяют в одном блюде и мясо и рыбу.

OBOZREVATEL выяснял насколько полезна западноафриканская кухня и что о ней думают диетологи.

Сергей Антонюк, врач-диетолог:

В пальмовом масле нет ничего плохого, если используется чистое масло а не транс-жиры.

Если же этот продукт гидрогенерированный, тогда получается что-то наподобие нашего маргарина. В этом случае использование такого масла крайне нежелательно. Продукт дешевый, но очень вредный. Такие жиры разрушают эластичность наших сосудов, что в результате приводит к тромбам.

Что касается основных ингредиентов этой кухни, то нужно помнить, что многие продукты являются калорийными. Следовательно, такая кухня не подойдет тем, кто хочет похудеть или хотя бы удержать вес на одном показателе.

Много овощей и зелени - это хорошо, но много жиров и крахмала - это плохо. Если у вас нет противопоказаний по жизненным показателям и нет аллергии на какие-то продукты - я не вижу причины почему нельзя попробовать эту кухню.

Безусловно, для нас несколько необычно то, что они в одном блюде могут соединить мясо и рыбу, но и в том, и в другом случае это белок. Здесь нет вреда, это скорее вопрос пищевого поведения и привычек.

Если вам нравится и вам это вкусно - почему бы и нет?

Людмила Гончарова, врач-диетолог:

Для меня, как для врача, не совсем понятно, почему люди ищут ключ к собственному здоровью не у себя дома, а в других странах. Нужно понимать, что если человек выглядит по-другому, то у него и ферментативная система будет не такая как у нас. Генетика у нас, и у людей живущих в Западной Африке, серьезно отличается. То, что подходит одним людям, совершенно не приемлемо для других.

По статистике у многих людей европеидной расы наблюдается аллергическая реакция на арахис. Нужно иметь очень хорошую ферментативную систему, чтобы он усваивался. Не каждый человек легко переваривает этот продукт. Без обследования человек будет списывать дискомфорт в желудке на проблемы с пищеварением и даже не будет догадываться, что у него просто аллергическая реакция на арахис.

Второй момент на который я обратила бы внимание - это использование пальмового масла. По своей питательной ценности на первом месте стоит пальмоядровое масло, а не пальмовое.

Пальмовое масло - это отходы, полученные при производстве более дорого ядрового масла. Ничего полезного более дешевый вариант в себе не несет, более того, этот продукт может спровоцировать ряд осложнений в работе сердечно-сосудистой системы.

Также стоит обратить внимание на то, что в этой кухне широко используется батат. Это крахмалистый продукт, который является сложным углеводом и содержит много сахаров. Употребление этого продукта не рекомендовано людям с сахарным диабетом.

Более того, чрезмерное употребление батата может спровоцировать развитие панкреатита, вызвать воспаление поджелудочной железы или стать причиной развития сердечных заболеваний.

Я бы порекомендовала быть крайне осторожными при переходе на другую кухню и не принимать такое решение не пройдя обследование.

Алена Юдина, врач-диетолог:

В первую очередь человек должен сам себе ответить на вопрос относительно того, с какой целью он хочет перейти на эту кухню. Любой диетолог, услышав, что человек хочет перейти на какую-то кухню задаст один и тот же вопрос: "Для чего?"

Дело в том, что западноафриканская кухня соединила в себе веяние вегетарианства и средиземноморскую диету. Т.е. по сути эту кухню могут принять и вегетарианцы, и мясоеды. Тем не менее, у меня большой вопрос к этой кухне из-за большого количества арахиса. Арахис в диетологи не особо рекомендуют употреблять. По своей питательной ценности арахис занимает последнее место по сравнению с другими орехами.

Еще один важный момент: арахисовая паста достаточно жирная. В арахисе на 100 грамм продукта содержится 40 грамм жира. А при приготовлении арахисовой пасты еще дополнительно добавляются жиры.

Далеко не все могут переносить арахис. Во-первых, из-за высокого содержания жиров. Во-вторых из-за того, что он может быть аллергеном. Люди у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом не примут это питание.

Что касается большого количества овощей и фруктов, которые используются в этой кухне - это только большой плюс.

Также нужно помнить, что мы привыкли к одним специям, а в этой кухне они совсем другие. И дело не в том насколько они нам понравятся, а в том, насколько они понравятся нашему желудку.

Поэтому, всем, кто решил перейти на другую кухню я бы посоветовала для начала проконсультироваться у специалиста, пройти обследование, сдать анализы и только после того, как врач полностью исключит возможность осложнения, переходить на другую кухню. В противном случае вы можете себе навредить.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что западноафриканская кухня стала одним из основных фуд-трендов 2020 года. Об этом можно прочесть здесь.

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С одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.

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