Диетологи назвали самые полезные на Земле продукты

Специалисты по питанию назвали самые полезные продукты на Земле, которые улучшают работу нашего организма и сохраняют здоровье.

Первое место занял обычный лимон. По мнению диетологов, этот фрукт обладает мощными антиоксидантными свойствами, влияет на уровень холестерина, снимает воспалительные процессы и помогает связкам сохраняться эластичными.

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Не менее полезна для человека и капуста брокколи. Она содержит много белка и витамины К, С и А.

Замыкает топ-тройку черный шоколад. Он не только улучшает настроение, но и действует как препарат, понижающий давление. Естественно, такой эффект достигается, если этот продукт изготовлен из натурального какао без каких либо примесей жира.

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На четвертой позиции оказался картофель, богатый пищевыми волокнами и сложными углеводами.

А замыкает пятерку лосось, который считается прекрасным источником Омега-3. Доказано, что если каждый день съедать по 100 граммов этой рыбы, то можно предупредить развитие болезни Альцгеймера.

Как сообщал OBOZREVATEL, проведя исследования в разных странах, ученые дали рекомендации по поводу продуктов, которые помогут человеку справиться с приступами голода и насытят организм без ущерба для него.

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