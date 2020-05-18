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Диетологи назвали самые полезные на Земле продукты

3.8т
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Специалисты по питанию назвали самые полезные продукты на Земле, которые улучшают работу нашего организма и сохраняют здоровье.

Первое место занял обычный лимон. По мнению диетологов, этот фрукт обладает мощными антиоксидантными свойствами, влияет на уровень холестерина, снимает воспалительные процессы и помогает связкам сохраняться эластичными.

Диетологи назвали самые полезные на Земле продукты

Getty

Не менее полезна для человека и капуста брокколи. Она содержит много белка и витамины К, С и А.

Замыкает топ-тройку черный шоколад. Он не только улучшает настроение, но и действует как препарат, понижающий давление. Естественно, такой эффект достигается, если этот продукт изготовлен из натурального какао без каких либо примесей жира.

Диетологи назвали самые полезные на Земле продукты

Getty

На четвертой позиции оказался картофель, богатый пищевыми волокнами и сложными углеводами.

А замыкает пятерку лосось, который считается прекрасным источником Омега-3. Доказано, что если каждый день съедать по 100 граммов этой рыбы, то можно предупредить развитие болезни Альцгеймера.

Как сообщал OBOZREVATEL, проведя исследования в разных странах, ученые дали рекомендации по поводу продуктов, которые помогут человеку справиться с приступами голода и насытят организм без ущерба для него.

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Темы
Диеты и фитнес Питание
Теги
питание диетолог
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