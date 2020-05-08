Диетолог развенчал миф о вреде яиц и холестерина

Есть люди, ограничивающие количество яиц в своем рационе, в связи с риском повышения уровня холестерина в крови. Однако, в данной ситуации, многие учитывают не все факторы.

Об этом на странице в соцсети Facebook написала врач-диетолог Светлана Фус.

"О том, что избыток холестерина "засоряет" артерии, приводит к сердечно-сосудистых заболеваний, знают все. Действительно, в желтке холестерина много - каждое куриное яйцо содержит около 200 мг холестерина, при суточной норме потребления его для взрослых 300 - 400 мг. Но яичные желтки содержат природный эмульгатор лецитин. Сочетание в желтке холестерина и лецитина делает яичный холестерин безопасным для сосудов. Холестерин необходим организму. Без него нам не прожить, он нужен для синтеза гормонов, витамина Д, для построения мембран клеток", - отметила диетолог.

По словам врача, холестерин, который мы получаем из пищевых источников в "разумных количествах" не связывают с повышением уровня холестерина в крови. Более существенное влияние оказывает тот, который производится в самом организме, то есть наш собственный. Именно он может откладываться на стенках сосудов. Так происходит у людей при нарушении холестеринового обмена, заболеваниях печени, желчного пузыря.

"Таким людям нужно в меньшей степени опасаться продуктов питания, в которых содержится много холестерина. Большее значение имеет количество насыщенных жиров в пище - жирных сортов мяса и молочных продуктов в большом количестве, колбас, изделий на маргарине. Поэтому, если вы здоровы, не надо бояться куриных яиц и желтка", - подчеркнула врач.

Яйцо содержит много белка, который дает нам продолжительную сытость. В яичном белке есть все аминокислоты, в том числе незаменимые, которые организм сам не может производить. Яичный белок поэтому называют эталонным белком и с ним сравнивают аминокислотный состав белков других продуктов.

По словам диетолога, этот продукт, особенно желток, содержит большое количество витаминов: D, E, K и группы В (в частности, В12 и В6), минеральные вещества (железо, медь, цинк, серы). Наличие витамина B12 в этом продукте особенно актуально для людей, которые не едят мясо. Два яйца покроют 30% суточной потребности в витамине B12.

"Сколько можно их съедать? Я рекомендую 1-2 шт в день. Яйца могут присутствовать в меню каждого здорового человека. Это простая и легкая в приготовлении пища", - подчеркнула диетолог.

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