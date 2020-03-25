Диетолог рассказал правду о "гормоне счастья"

Действительно ли существует так называемый "гормон счастья"?

Может ли правильно составленное меню влиять на психологическое состояние человека? Как нужно составлять меню в условиях карантина и вынужденной изоляции?

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-диетолог Сергей Антонюк.

"Может ли правильно составленное меню влиять на психологическое состояние человека? Конечно, любой прием пищи - это своего рода удовольствие.

Если мы говорим о так называемом "гормоне счастья", то нужно понимать, что "гормонами счастья" считаются три вида гормонов: дофамин, серотонин и эндорфины. Эндорфины — это, пожалуй, самые известные "гормоны счастья" и удовольствия.

Вы заработали деньги, вы вкусно поели - это все тоже удовольствие и в той или иной степени выделяются гормоны удовольствия.

Но нужно понимать, что для того, чтобы синтезировался серотонин, нужна аминокислота триптофан. Эта аминокислота есть в молоке и яйцах. Поэтому употребление продуктов, содержащих аминокислоты, является обязательным, так как это строительный материал для выработки серотонина.

Так называемый "гормон счастья" не возникает из ничего. Чтобы организм выработал этот гормон удовольствия, он должен иметь строительный материал. Строительный материал для сератонина - это триптофан. Триптофан мы получаем употребляя в пищу филе индейки, любое другое мясо, твердый сыр, молочные продукты. То, что эти продукты так или иначе могут влиять на наше настроение и психологическое состояние - это правда.

Простыми словами цепочка такова: человек употребляет "правильную пищу", в организм попадает триптофан, который в свою очередь является строительным материалом для "гормона счастья". Поэтому то, что наше психологическое состояние как и наше настроение напрямую зависит от нашего рациона - это бесспорно.

Но, чтобы "гормон счастья" синтезировался, нам необходим высокий уровень витамина Д. Без этого витамина ничего не будет. Если витамина Д мало, сератонин синтезировать не будет.

У большинства из нас сейчас, весной, наблюдается либо дефицит витамина Д, либо его нехватка. Поэтому уровень витамина Д нужно поднимать искусственно. В первую очередь, нужно ввести в рацион продукты с высоким содержанием витамина Д. Это селедка, скумбрия и лосось. Причем обратите внимание, что селедка не обязательно должна быть соленой. Если вам нельзя употреблять соленую пищу, вы можете вымочить магазинную селедку, либо купить замороженную селедку и засолить ее самостоятельно. Причем обратите внимание на то, что в обычной селедке количество витамина Д ничуть не меньше, чем у дорогих сортов рыбы".

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