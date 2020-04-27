Диетолог рассказал о лечебном влиянии правильного питания

20% преждевременных смертей вызваны несбалансированным питанием и отсутствием правильной диеты.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила диетолог Вера Паламарь. ⠀

По словам врача, соблюдение сбалансированной диеты - отличная профилактика целого ряда заболеваний, так как осуществляется выбор продуктов с высоким содержанием питательных веществ и низким содержанием калорий. ⠀

Диетолог составила список заболеваний, которые можно предотвратить благодаря правильно составленному рациону.

Сердечно-сосудистые заболевания

По словам врача, нарушения функций сердечно-сосудистой системы уносят больше жизней, чем все формы рака вместе взятые.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, правильное питание значительно снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Вы можете избежать проблем с сердцем, если будете употреблять меньше продуктов, содержащих насыщенные или транс-жиры и холестерин. Они содержатся в покупной выпечке: пончиках, круассанах, белом хлебе, хлебе для тостов, чипсах, сухариках, попкорне, любой готовой жареной еде из фастфуда", - отметила диетолог, напомнив при этом, что необходимо покупать продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, такие как жирные кислоты омега-3, которые есть в жирной морской рыбе (лосось, макрель, сельдь) и грецких орехах.

Рак

По словам врача, если добавить в рацион больше овощей и фруктов - шансы заболеть раком существенно снизятся.

Остеопороз

Особое внимание врач уделила остеопорозу, отметив, что это заболевание вызывает пористость костей и является главной причиной ломкости и переломов костей.

"Остеопороз - причина 8,9 миллионов переломов ежегодно. Правильное питание улучшает здоровье костей и снижает риск переломов. В группе риска находятся пожилые люди, которым особенно важно потреблять витамин D и кальций. Эти питательные вещества способствуют формированию здоровой кости. Витамин D содержится в яйцах, фруктовых соках, грибах", - отметила диетолог.

Ожирение

По словам диетолога, каждый четвертый житель Украины страдает ожирением, что напрямую связано с питанием и влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.

"Почему люди страдают ожирением? Причинами являются высококалорийная пища и малоподвижный образ жизни. Правильное питание помогает достигнуть здорового веса и поддерживать его", - заявила диетолог, подчеркнув необходимость сосредоточиться на цельнозерновых крупах, фруктах и овощах вместо обработанных продуктов.

Диабет

По словам врача, в мире стремительно растет количество больных диабетом 2го типа, а это заболевание, в свою очередь, влияет на развитие проблем с почками и сердцем.

"Диабет 2го типа вызван употреблением слишком большого количества сахара, и развитием инсулинорезестентности (это нарушение, при котором организм вырабатывает инсулин, но не использует его должным образом). Снизить риск развития диабета можно избегая десертов и сладких напитков. Вместо них лучше потреблять фрукты, цельнозерновые злаки с низким содержанием сахара и листовую зелень", - отметила врач. ⠀

Паламарь отметила, что правильное питание не только предотвращает болезни, но и способствует физическому и умственному здоровью и хорошему самочувствию.

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