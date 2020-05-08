Диетолог рассказал, кому нельзя запивать пищу во время еды

Невзирая на общепринятое мнение относительно того, что еду нужно запивать, есть категория лиц, которым нельзя пить воду в течение хотя бы 30 минут после приема пищи.

Об этом на странице в соцсети Facebook написала врач-диетолог Светлана Скосарь.

По словам диетолога, есть категория лиц, которым стоит после пищи минимум 30 минут ничего не пить, не наклоняться и оставаться в вертикальном положении. Речь идет о людях, у которых диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — изжога.

При этом заболевании часть содержимого желудка вместе с соком, содержащим соляную кислоту, возвращается обратно в пищевод. Жидкость увеличивает объем еды в желудке, это может увеличить давление в нем и привести к кислотному рефлюксу.

"Если вы страдаете от изжоги, ограничивайте потребление жидкости с пищей. Во всех остальных случаях, запивать еду в разумных количествах можно. Не нужно изнурять себя. Если организм просит жидкости после еды, выпейте пару глотков, но не нужно налегать на чашку/несколько чашек чая или литры воды", - отметила диетолог.

Во всех остальных случаях вода, по словам врача, никоим образом не мешает пищеварению и усвоению пищи.

Как подчеркнула врач, пищеварительная система способна "подогнать" необходимое количество пищеварительных соков под количество поступающей воды, чтобы еда всегда была кашицей нужной консистенции.

"Желудок выделяет соки в процессе пищеварения и подстраивается под каждый отдельный прием пищи. Жидкости проходят через пищеварительную систему быстрее, чем твердые вещества, и они никак не влияют на скорость их переваривания. Вода покидает желудок быстрее. Вода помогает измельчить/растворить большие куски пищи и смягчить пищевой комок, который движется по пищеводу. Она также помогает двигаться пище по ЖКТ плавно.

Кроме того, желудок и сам секретирует воду, наряду с желудочным соком и ферментами в процессе пищеварения", - сказала диетолог.

Врач также напомнила, что вода увеличивает объем еды, помогает регулировать аппетит, предотвращает переедание, что может быть полезно худеющим.

Однако, нужно быть осторожнее с калорийными напиткам — соками, фрешами, морсами, газировками и т.д.

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