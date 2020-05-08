Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Диетолог рассказал, кому нельзя запивать пищу во время еды

561
Читать материал на украинском

Невзирая на общепринятое мнение относительно того, что еду нужно запивать, есть категория лиц, которым нельзя пить воду в течение хотя бы 30 минут после приема пищи.

Об этом на странице в соцсети Facebook написала врач-диетолог Светлана Скосарь.

Диетолог рассказал, кому нельзя запивать пищу во время еды

По словам диетолога, есть категория лиц, которым стоит после пищи минимум 30 минут ничего не пить, не наклоняться и оставаться в вертикальном положении. Речь идет о людях, у которых диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — изжога.

При этом заболевании часть содержимого желудка вместе с соком, содержащим соляную кислоту, возвращается обратно в пищевод. Жидкость увеличивает объем еды в желудке, это может увеличить давление в нем и привести к кислотному рефлюксу.

"Если вы страдаете от изжоги, ограничивайте потребление жидкости с пищей. Во всех остальных случаях, запивать еду в разумных количествах можно. Не нужно изнурять себя. Если организм просит жидкости после еды, выпейте пару глотков, но не нужно налегать на чашку/несколько чашек чая или литры воды", - отметила диетолог.

Диетолог рассказал, кому нельзя запивать пищу во время еды

Во всех остальных случаях вода, по словам врача, никоим образом не мешает пищеварению и усвоению пищи.

Как подчеркнула врач, пищеварительная система способна "подогнать" необходимое количество пищеварительных соков под количество поступающей воды, чтобы еда всегда была кашицей нужной консистенции.

Диетолог рассказал, кому нельзя запивать пищу во время еды

"Желудок выделяет соки в процессе пищеварения и подстраивается под каждый отдельный прием пищи. Жидкости проходят через пищеварительную систему быстрее, чем твердые вещества, и они никак не влияют на скорость их переваривания. Вода покидает желудок быстрее. Вода помогает измельчить/растворить большие куски пищи и смягчить пищевой комок, который движется по пищеводу. Она также помогает двигаться пище по ЖКТ плавно.

Кроме того, желудок и сам секретирует воду, наряду с желудочным соком и ферментами в процессе пищеварения", - сказала диетолог.

Врач также напомнила, что вода увеличивает объем еды, помогает регулировать аппетит, предотвращает переедание, что может быть полезно худеющим.

Однако, нужно быть осторожнее с калорийными напиткам — соками, фрешами, морсами, газировками и т.д.

Диетолог рассказал, кому нельзя запивать пищу во время еды

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Здоровье Кулинарные новости Кулинарные советы Кулинарные статьи Питание Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz