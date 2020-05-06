Диетолог рассказал, какие продукты нельзя класть в холодильник

При хранении продуктов питания многие из нас допускают ряд серьезных ошибок, тем самым не только уменьшая срок хранения продукта, но и лишая его питательных свойств.

Об этом в соцсети Facebook написала диетолог Светлана Фус.

По словам диетолога, не все продукты должны храниться в холодильнике. Многие из них не только бесполезно займут там место, но потеряют свой вкус и внешний вид, снизится их пищевая ценность и уменьшится срок хранения.

Итак, какие продукты не стоит хранить в холодильнике и почему

Картофель

Картофельный крахмал превращается в сахар при низких температурах. Вот почему картофель теряет вкус и становится слаще. Кроме того, вода в картофеле под воздействием низкой температуры меняет свой объем, что делает овощ мягким и, как правило, плохо пригодным для употребления в пищу.

Чеснок и лук

По словам диетолога, они просто гниют, если нет хорошей циркуляции воздуха.

Морковь и свекла

Они начинают гнить гораздо быстрее именно при хранении в холодильнике.

Томаты

Если хранить их в холодильнике, они быстро теряют вкус и становятся водянистыми.

Огурцы

Они становятся мягкими при более низких температурах. Огурцы любят тепло.

Как хранить?

Овощи, как правило, любят сухие, затемненные места с хорошей циркуляцией воздуха. Хорошо подойдет деревянный ящик. При этом следует помнить, что такие овощи, как картофель, помидоры или перец, лучше хранить отдельно друг от друга. Дело в том, что произведенный овощами этилен ускоряет созревание фруктов и овощей, находящихся поблизости.

Фрукты

Кладем в холодильник только спелые и мягкие авокадо, манго, груши, сливы или абрикосы. Так мы получим несколько дополнительных дней для их потребления.

Банан

Это плод, который созревает при температуре 15-20 градусов. Поэтому, если вы купили их зелеными, не храните их в холодильнике. Спелые бананы также не следует помещать туда, так как при более низких температурах их кожура темнеет быстрее.

Цитрусовые

Все цитрусовые лучше всего хранить при температуре выше 0 ° C. Более того, высокая влажность может привести к их гниению. Также имейте в виду, что лимоны и лайм очень легко и быстро впитывают запахи из окружающей среды. Их можно положить в холодильник, чтобы замедлить процесс их созревания, однако ненадолго.

Как хранить?

Плоды лучше всего хранить при комнатной температуре. Главное - обеспечить им адекватную циркуляцию воздуха. Бананы, груши, абрикосы, киви, манго, сливы и персики производят этилен, поэтому их следует хранить отдельно.

Сладости

Шоколад

При низких температурах шоколад покрывается белым налетом, который появляется в связи с кристаллизацией сахара. Кроме того, шоколад быстро впитывает запахи извне, и, наверное, никто не захочет, чтобы шоколад имел запах мяса.

Мед

Низкая температура приведет к тому, что мед начнет кристаллизоваться. Большое преимущество натурального меда в том, что он не портится при комнатной температуре. Поэтому лучше всего его хранить в плотно закрытой стеклянной банке в затемненном месте, например, в шкафу.

Хлеб

Если вы собираетесь есть хлеб в течение нескольких дней, не кладите его в холодильник. Низкая температура изменяет структуру хлеба, из-за чего он теряет вкус, а высокая влажность может заставить хлеб быстро покрываться плесенью. Как хранить? Хлеб следует положить в бумажный пакет и хранить при комнатной температуре.

И еще важная информация, которую следует помнить:

- самое теплое место в холодильнике, где температура не стабильна - это полочки на дверце. Поэтому продукты длительного хранения, которые требуют более низких температур, держать там не рекомендуется.

- хранить продукты в холодильнике надо в плотно закрытых емкостях. При малом контакте с кислородом готовые продукты дольше сохраняют свою пищевую ценность.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!