Диетолог рассказал, какие продукты нельзя класть в холодильник

При хранении продуктов питания многие из нас допускают ряд серьезных ошибок, тем самым не только уменьшая срок хранения продукта, но и лишая его питательных свойств.
Об этом в соцсети Facebook написала диетолог Светлана Фус.
По словам диетолога, не все продукты должны храниться в холодильнике. Многие из них не только бесполезно займут там место, но потеряют свой вкус и внешний вид, снизится их пищевая ценность и уменьшится срок хранения.
Итак, какие продукты не стоит хранить в холодильнике и почему
Картофель
Картофельный крахмал превращается в сахар при низких температурах. Вот почему картофель теряет вкус и становится слаще. Кроме того, вода в картофеле под воздействием низкой температуры меняет свой объем, что делает овощ мягким и, как правило, плохо пригодным для употребления в пищу.
Чеснок и лук
По словам диетолога, они просто гниют, если нет хорошей циркуляции воздуха.
Морковь и свекла
Они начинают гнить гораздо быстрее именно при хранении в холодильнике.
Томаты
Если хранить их в холодильнике, они быстро теряют вкус и становятся водянистыми.
Огурцы
Они становятся мягкими при более низких температурах. Огурцы любят тепло.
Как хранить?
Овощи, как правило, любят сухие, затемненные места с хорошей циркуляцией воздуха. Хорошо подойдет деревянный ящик. При этом следует помнить, что такие овощи, как картофель, помидоры или перец, лучше хранить отдельно друг от друга. Дело в том, что произведенный овощами этилен ускоряет созревание фруктов и овощей, находящихся поблизости.
Фрукты
Кладем в холодильник только спелые и мягкие авокадо, манго, груши, сливы или абрикосы. Так мы получим несколько дополнительных дней для их потребления.
Банан
Это плод, который созревает при температуре 15-20 градусов. Поэтому, если вы купили их зелеными, не храните их в холодильнике. Спелые бананы также не следует помещать туда, так как при более низких температурах их кожура темнеет быстрее.
Цитрусовые
Все цитрусовые лучше всего хранить при температуре выше 0 ° C. Более того, высокая влажность может привести к их гниению. Также имейте в виду, что лимоны и лайм очень легко и быстро впитывают запахи из окружающей среды. Их можно положить в холодильник, чтобы замедлить процесс их созревания, однако ненадолго.
Как хранить?
Плоды лучше всего хранить при комнатной температуре. Главное - обеспечить им адекватную циркуляцию воздуха. Бананы, груши, абрикосы, киви, манго, сливы и персики производят этилен, поэтому их следует хранить отдельно.
Сладости
Шоколад
При низких температурах шоколад покрывается белым налетом, который появляется в связи с кристаллизацией сахара. Кроме того, шоколад быстро впитывает запахи извне, и, наверное, никто не захочет, чтобы шоколад имел запах мяса.
Мед
Низкая температура приведет к тому, что мед начнет кристаллизоваться. Большое преимущество натурального меда в том, что он не портится при комнатной температуре. Поэтому лучше всего его хранить в плотно закрытой стеклянной банке в затемненном месте, например, в шкафу.
Хлеб
Если вы собираетесь есть хлеб в течение нескольких дней, не кладите его в холодильник. Низкая температура изменяет структуру хлеба, из-за чего он теряет вкус, а высокая влажность может заставить хлеб быстро покрываться плесенью. Как хранить? Хлеб следует положить в бумажный пакет и хранить при комнатной температуре.
И еще важная информация, которую следует помнить:
- самое теплое место в холодильнике, где температура не стабильна - это полочки на дверце. Поэтому продукты длительного хранения, которые требуют более низких температур, держать там не рекомендуется.
- хранить продукты в холодильнике надо в плотно закрытых емкостях. При малом контакте с кислородом готовые продукты дольше сохраняют свою пищевую ценность.
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