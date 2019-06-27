Диетолог рассказал, какие 9 продуктов нужно есть каждый день

Здоровое питание жизненно важно для вашего здоровья. Оказалось, что ежедневно нужно употреблять специи, капусту, оливковое масло и несколько других продуктов.

Так, дипломированная диетолог Холли Ларсон напомнила, что именно разнообразное питание гарантирует отсутствие проблем со здоровьем.

Ее рекомендации ниже предлагают список ингредиентов, которыми следует дополнить свой рацион, пишет The Daily Meal.

1. Оливковое масло

Нерафинированное, чистое оливковое масло полезно для сердца и мозга. Оно также содержит антиоксиданты, которые снижают риск повреждения клеток и предотвращают массу различных заболеваний.

Оливковое масло помогает снизить риск возникновения инсульта, депрессии, рака молочной железы, болезни Альцгеймера, панкреатита, язвенного колита и многих других недугов.

Оливковое масло

2. Ягоды

Черника, малина, клубника и другие ягоды богаты витаминами, минералами, клетчаткой и фитохимическими веществами, которые помогают снизить риск развития рака и других серьезных болезней.

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Стоит помнить, что ягоды также содержат меньше сахара, чем многие другие фрукты. В несезон не забывайте употреблять в пищу замороженные ягоды, они при правильном хранении сохраняют все свои полезные свойства.

Ягоды

3. Вода

Хотя это технически не еда, вода должна быть нашим основным напитком. Если вам это не нравится, добавьте в воду цитрусовый сок, свежую зелень или нарезанные огурцы для придания напитку вкуса.

Вода с цитрусовыми

4. Специи

Специи великолепны, потому что они добавляют вкус к мягкой пище. Многие специи, такие как куркума, также имеют выраженные противовоспалительные свойства, то есть они могут помочь облегчить симптомы ревматоидного артрита, псориаза, астмы, болезни Крона, волчанки и многого другого.

Куркума

5. Орехи и семена

Разнообразие орехов и семян предлагает множество питательных преимуществ, таких как белок, полезные жиры и минералы. Орехи также являются отличным источником антиоксидантов.

Орехи и семена

6. Зелень

Положите горсть шпината в утренний смузи или используйте эти листья в качестве основы для салата на обед. Листовая зелень насыщена витаминами А, С, Е и К, минералами, клетчаткой, железом, магнием, антиоксидантами, калием и кальцием.

Зелень

7. Темный шоколад

"Шоколад полезен не только для души, но и для нашего сердца!" - говорит диетолог.

Темный шоколад имеет много удивительных преимуществ (от какао), включая улучшение настроения, профилактику рака, природную энергию, улучшение зрения, здоровье сердца, снижение уровня холестерина и многое другое.

Темный шоколад

8. Капуста

Овощи крестоцветных, такие как цветная капуста, белокачанная капуста и брокколи содержат сульфорафан, который при попадании в организм снижиает риск развития рака и диабета, улучшает здоровье сердца, помогает пищеварению и защищает от вредного воздействия солнца.

Капуста

9. Кофе или чай

Обычный кофе и чай богаты антиоксидантами, которые борются с воспалением и некоторыми из самых смертельных заболеваний.

Кофе, в частности, может продлить вашу жизнь, помочь вашему сердцу биться, предотвратить ухудшение состояния мозга, снизить риск депрессии, помешать кариесу и повысить производительность.

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Чай может снизить риск сердечного приступа или инсульта, помочь с потерей веса, защитить кости, укрепить иммунную систему и защитить легкие от повреждений, вызванных сигаретным дымом.

Кофе

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