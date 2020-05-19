Диетолог назвал продукт, который поможет продлить молодость

Присутствие в рационе определенного продукта может существенным образом укрепить иммунитет, снять воспалительные процессы и даже замедлить процесс старения клеток.

Об этом на странице в Facebook написала врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Когда мы говорим о здоровом питании, часто вспоминаем два слова "сбалансированность" и "разнообразие". Грибы - это растительные белки, которые отличаются вкусовыми качествами и полезными свойствами. Кроме того, по словам диетолога, у них есть немало других достоинств.

Грибы полезны для иммунной системы

Грибы полезны для усиления иммунитета, особенно тем из нас, кто страдает различными видами аллергий.

Грибы содержат уникальные вещества - миконутриенты, которые естественным образом укрепляют наш иммунитет, способствуя выработке антител.

"Был проведен интересный эксперимент: две группы людей питались одинаково, только люди из одной группы еще дополнительно съедали чашку вареных шампиньонов. Уже через неделю у них на 50% увеличился уровень иммуноглобулинов, а потом держался еще неделю", - отметила диетолог.

Грибы обладают противовоспалительными свойствами, поэтому грибы желательно употреблять регулярно, хотя бы раз в неделю.

Защищают от старости и болезней

Грибы содержат чрезвычайно ценную аминокислоту, которая называется "эрготионеин". Когда мы едим грибы, данное вещество переносится специальными белками в те места организма, которые больше всего страдают от оксидантного стресса, защищая их от разрушения. Это хрусталик глаза, костный мозг.

Как отметила диетолог, ученые даже считают эрготионеин цитопротектором, то есть веществом, которое защищает клетки. Механизм действия эрготионеина - защита ДНК митохондрий - мельчайших образований в клетке, которые производят энергию и свободные радикалы и очень чувствительны к повреждениям (загрязнение, длительный стресс, интоксикация и т.д). В отличие от всех антиоксидантов, эрготионеин может проникать через мембрану митохондрий.

Кроме того, грибы защищают от атеросклероза, жирового гепатоза (ожирение печени) и ожирения в целом. Этому помогает "грибной сахар" - трегалоза. Он помогает и похудеть, поэтому грибы - неотъемлемая часть рациона для тех, кто худеет. А еще трегалоза замедляет старение кожи, сосудов и хрусталика глаза.

Антидепрессанты

Многие считают грибы очень вкусными. Происходит это за счет соединения псилоцибина. Псилоцибин стимулирует синтез серотонина в мозге, а мы знаемо, что баланс серотонина делает жизнь счастливее.

Защищают от "запаха старости"

Достаточно недавно ученые обнаружили соединение, которое появляется у людей после 40 лет и придает специфический запах телу, характерный для пожилых людей. Это соединение называется "ноненаль", и никаким мылом или дезодорантом его так просто не перебьешь.

"Это связано с изменением микрофлоры кожи. "Так вот употребление грибов тормозит этот процесс", - отметила диетолог.

Как готовить грибы?

"Отваривайте и тушите. Можно сочетать практически со всеми блюдами: кашами, овощами, яйцами. Грибы - это растительный белок, который лучше усваивается, если грибы максимально измельчить - поэтому хорошо жуйте или сделайте крем-суп, или грибной паштет. А еще грибы крайне низкокалорийны, но содержат клетчатку, поэтому хорошо насыщают и незаменимы при похудении", - отметила диетолог.

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