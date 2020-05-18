Диетический картофель в духовке: уникальный рецепт от диетолога
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Алена Юдина.
ДИЕТИЧЕСКИЙ КАРТОФЕЛЬ
Ингредиенты
картофель - 1 кг,
масло оливковое - 2 ст.л,
паприка - 1 ч.л,
чеснок гранулированный - по вкусу,
соль - по вкусу.
Приготовление
Для начала вымоем картофель. Можно его очистить, а можно оставить с кожурой. Затем разрезаем картофель на 4 части. После того, как вы разрезали весь картофель и сложили его в любую емкость для маринования, добавьте туда оливковое масло, паприку, сухой чеснок. Соль не добавляем. Хорошо перемешать и оставить минут на 15-20 мариноваться.
Пока картофель маринуется, мы разогреваем духовку до 230-250 градусов вместе с деко внутри. Затем на раскаленный лист (обязательно раскаленный, а иначе весь ваш картофель прилипнет и пригорит) выкладываем картофель. Не мешаем лопаткой.
Ставим деко в духовку и ждем. Во время запекания картофеля мы его тоже не перемешиваем.
Картофель готов тогда, когда он сверху полностью зарумянится. Это приблизительно 30-40 минут. После того, как вы удостоверились, что картофель готов - достаем его из духовки и посыпаем солью. Такой картофель можно спокойно есть на обед с овощами, грибами и белым сыром, яйцом, соте.
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