Диетический картофель в духовке: уникальный рецепт от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Алена Юдина.

ДИЕТИЧЕСКИЙ КАРТОФЕЛЬ

Ингредиенты

картофель - 1 кг,

масло оливковое - 2 ст.л,

паприка - 1 ч.л,

чеснок гранулированный - по вкусу,

соль - по вкусу.

Приготовление

Для начала вымоем картофель. Можно его очистить, а можно оставить с кожурой. Затем разрезаем картофель на 4 части. После того, как вы разрезали весь картофель и сложили его в любую емкость для маринования, добавьте туда оливковое масло, паприку, сухой чеснок. Соль не добавляем. Хорошо перемешать и оставить минут на 15-20 мариноваться.

Пока картофель маринуется, мы разогреваем духовку до 230-250 градусов вместе с деко внутри. Затем на раскаленный лист (обязательно раскаленный, а иначе весь ваш картофель прилипнет и пригорит) выкладываем картофель. Не мешаем лопаткой.

Ставим деко в духовку и ждем. Во время запекания картофеля мы его тоже не перемешиваем.

Картофель готов тогда, когда он сверху полностью зарумянится. Это приблизительно 30-40 минут. После того, как вы удостоверились, что картофель готов - достаем его из духовки и посыпаем солью. Такой картофель можно спокойно есть на обед с овощами, грибами и белым сыром, яйцом, соте.

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