Диета или правильное питание? Диетолог рассказал, в чем разница

Правильное питание и диета - это не одно и тоже и между этими понятиями есть существенная разница.

Об этом на странице в соцсети Facebook написала диетолог Светлана Фус.

По словам диетолога, в первую очередь отличие заключается в том, что диета - временное явление. "Человек, сказавший себе: "Я сажусь на диету для похудения", уже проиграл битву за красивую фигуру и здоровье, так как фраза подразумевает короткий срок ограничений в питании", - сказала диетолог, отметив при этом, что в конце концов, все вернется.

Правильное питание - это полное и бессрочное изменение рациона. Оно будет таким, если вы будете придерживаться его всегда и бесповоротно.

Второе отличие заключается в некорректном использовании терминов "диета" и "правильное питание". Чтобы не было путаницы, надо знать, что диета - это питание для лечения любого заболевания. "Из рациона исключаются продукты, которые провоцируют обострение и добавляются продукты, полезные для лечения. Пятый стол, четвертый стол и т. Д. Слышали такие фразы? Вот это диета", - сказала диетолог.

Правильное питание - это рацион, построенный так, чтобы организм получал все необходимые нутриенты в нужном количестве. Белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Запрещенных продуктов нет. Есть только здоровая логика и личный выбор.

"Говорят: мы - то, что мы едим. Чистая правда. Продукты, которые мы выбираем и их качество, могут приводить к проблемам со здоровьем и способствовать развитию заболеваний. Или наоборот - увеличить наши шансы быть здоровыми", - подчеркнула Фус.

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