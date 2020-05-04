Дешево и вкусно: паста с грибами в сливочном соусе
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом пасты с грибами в соусе в Youtube поделился канал "Всегда вкусно".
ПАСТА С ГРИБАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
Ингредиенты
шампиньоны - 250 г,
паста - 180 г,
сливки - 150 мл,
пармезан или твердый сыр - 60 г,
масло сливочное - 40 г,
масло оливковое - 1,5 ст.л,
чеснок - 2 зубчика,
соль - 2 ч.л,
перец черный молотый - 1/2 ч.л,
петрушка - 10 г
Приготовление
В кастрюлю наливаем воду, добавляем щепотку соли и оливковое масло. Доводим воду до кипения и отправляем в нее пасту. Варим пасту, как указано на упаковке.
На сковороду кладем сливочное масло и топим его до жидкого состояния. Выкладываем на сковороду нарезанные шампиньоны. На среднем огне обжариваем грибы до появления золотистой корочки. Для удобства можно жарить грибы не все сразу, а маленькими порциями.
Добавляем к грибам соль, измельченный чеснок и черный молотый перец. Все перемешиваем и вливаем сливки. Доводим массу до кипения и отправляем в соус натертый на терке пармезан. Добавляем в соус половник кипятка, все перемешиваем и даем соусу покипеть 3-4 минуты.
Выкладываем в сковороду отваренную пасту, все перемешиваем. Тушим пасту с соусом несколько минут и выключаем плиту. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью.
Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.
С одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.