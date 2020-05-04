Дешево и вкусно: паста с грибами в сливочном соусе

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом пасты с грибами в соусе в Youtube поделился канал "Всегда вкусно".

ПАСТА С ГРИБАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

Ингредиенты

шампиньоны - 250 г,

паста - 180 г,

сливки - 150 мл,

пармезан или твердый сыр - 60 г,

масло сливочное - 40 г,

масло оливковое - 1,5 ст.л,

чеснок - 2 зубчика,

соль - 2 ч.л,

перец черный молотый - 1/2 ч.л,

петрушка - 10 г

Приготовление

В кастрюлю наливаем воду, добавляем щепотку соли и оливковое масло. Доводим воду до кипения и отправляем в нее пасту. Варим пасту, как указано на упаковке.

На сковороду кладем сливочное масло и топим его до жидкого состояния. Выкладываем на сковороду нарезанные шампиньоны. На среднем огне обжариваем грибы до появления золотистой корочки. Для удобства можно жарить грибы не все сразу, а маленькими порциями.

Добавляем к грибам соль, измельченный чеснок и черный молотый перец. Все перемешиваем и вливаем сливки. Доводим массу до кипения и отправляем в соус натертый на терке пармезан. Добавляем в соус половник кипятка, все перемешиваем и даем соусу покипеть 3-4 минуты.

Выкладываем в сковороду отваренную пасту, все перемешиваем. Тушим пасту с соусом несколько минут и выключаем плиту. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью.

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