Деньги решают не все: стало известно, каким клиентам диетологи отказывают в лечении

Диетологи отказывают клиентам, которые пытаются похудеть, не имея избыточного веса, либо не намерены лечить сопутствующие заболевания.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали врачи Сергей Антонюк, Людмила Гончарова и Ольга Набока.

Врач-диетолог Сергей Антонюк: "Я могу отказать в подросткам, которые хотят похудеть, не имея при этом лишнего веса"

"Одна из таких ситуаций - это сложный клиент, с которым должны работать смежные специалисты, например, эндокринолог, а человек не хочет лечиться. Худеть он хочет, а лечиться - нет.

Вторая категория пациентов, которым я отказываю - это подростки, которые хотят похудеть, не имея при этом лишнего веса. Т.е. хотят уменьшить массу тела и объемы ценой здоровья. Расписывать меню с дефицитом энергии я таким клиентам не буду.

Ориентировочные сроки, когда ожидаются изменения в самочувствии, называть можно и нужно. Эти сроки у всех разные и зависят от того, сколько у человека лишнего веса, от состояния здоровья и т.д.

Что касается гарантий, то мой ответ - нет, никаких гарантий врач давать не может. Медицина - наука не точная, а здесь есть еще и момент психологии. Врач не может ничего гарантировать. Человек может сбросить вес, но при этом "забыть" рассказать диетологу о том, что балуется алкоголем. О каких гарантиях тогда может идти речь?"

Врач-диетолог Людмила Гончарова: "Я берусь за всех клиентов"

"Бывают случаи, когда это обоюдное решение диетолога и клиента. Такие моменты обсуждаются на первой консультации. Я объясняю человеку, что необходимо для достижения результата, и человек вполне может отказаться, почему нет? Не каждый готов пить воду, есть через каждые 4 часа и т.д. Сама я от клиентов не отказывалась. Такого в моей практике не было. Я берусь за всех клиентов и помогаю всем.

Если говорить, то том, может ли диетолог давать гарантии успеха, то мой ответ - да. Обычно улучшение самочувствия наступает уже через неделю. Здесь все зависит от осознанности клиента. Врач говорит, что и как нужно делать, если человек осознает серьезность ситуации - он выполняет все рекомендации. Клиент каждый день присылает отчет и каждый день врач находится с ним на связи"

Врач-диетолог Ольга Набока: "Если у человека слабая мотивация, я могу ему отказать"

"Я могу рассказать человеку, как он должен питаться и как он должен двигаться, но я не смогу делать это за него.

У меня несколько программ: на 45 дней, на 7 месяцев. Это не разовые консультации, а длительные программы, и если я вижу, что у клиента нет мотивации, я не буду с ним работать и это оговаривается сразу. Если я уже взялась за клиента, я не отказываюсь от него в процессе работы, этого не происходит.

Гарантии могут быть, но при условии, что клиент честный и действительно выполняет все рекомендации. Если клиент вдруг останавливается в сбросе веса, хотя вес должен был бы уходить, я понимаю, что это проблема со здоровьем, значит нужно найти причину. Такой клиент будет отправлен на дообследование. Если клиент безоговорочно проходит дообследование, то все получится и результат будет".

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