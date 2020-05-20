Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Деньги решают не все: стало известно, каким клиентам диетологи отказывают в лечении

821
Читать материал на украинском

Диетологи отказывают клиентам, которые пытаются похудеть, не имея избыточного веса, либо не намерены лечить сопутствующие заболевания.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали врачи Сергей Антонюк, Людмила Гончарова и Ольга Набока.

Врач-диетолог Сергей Антонюк: "Я могу отказать в подросткам, которые хотят похудеть, не имея при этом лишнего веса"

"Одна из таких ситуаций - это сложный клиент, с которым должны работать смежные специалисты, например, эндокринолог, а человек не хочет лечиться. Худеть он хочет, а лечиться - нет.

Вторая категория пациентов, которым я отказываю - это подростки, которые хотят похудеть, не имея при этом лишнего веса. Т.е. хотят уменьшить массу тела и объемы ценой здоровья. Расписывать меню с дефицитом энергии я таким клиентам не буду.

Ориентировочные сроки, когда ожидаются изменения в самочувствии, называть можно и нужно. Эти сроки у всех разные и зависят от того, сколько у человека лишнего веса, от состояния здоровья и т.д.

Что касается гарантий, то мой ответ - нет, никаких гарантий врач давать не может. Медицина - наука не точная, а здесь есть еще и момент психологии. Врач не может ничего гарантировать. Человек может сбросить вес, но при этом "забыть" рассказать диетологу о том, что балуется алкоголем. О каких гарантиях тогда может идти речь?"

Врач-диетолог Людмила Гончарова: "Я берусь за всех клиентов"

"Бывают случаи, когда это обоюдное решение диетолога и клиента. Такие моменты обсуждаются на первой консультации. Я объясняю человеку, что необходимо для достижения результата, и человек вполне может отказаться, почему нет? Не каждый готов пить воду, есть через каждые 4 часа и т.д. Сама я от клиентов не отказывалась. Такого в моей практике не было. Я берусь за всех клиентов и помогаю всем.

Если говорить, то том, может ли диетолог давать гарантии успеха, то мой ответ - да. Обычно улучшение самочувствия наступает уже через неделю. Здесь все зависит от осознанности клиента. Врач говорит, что и как нужно делать, если человек осознает серьезность ситуации - он выполняет все рекомендации. Клиент каждый день присылает отчет и каждый день врач находится с ним на связи"

Врач-диетолог Ольга Набока: "Если у человека слабая мотивация, я могу ему отказать"

"Я могу рассказать человеку, как он должен питаться и как он должен двигаться, но я не смогу делать это за него.

У меня несколько программ: на 45 дней, на 7 месяцев. Это не разовые консультации, а длительные программы, и если я вижу, что у клиента нет мотивации, я не буду с ним работать и это оговаривается сразу. Если я уже взялась за клиента, я не отказываюсь от него в процессе работы, этого не происходит.

Гарантии могут быть, но при условии, что клиент честный и действительно выполняет все рекомендации. Если клиент вдруг останавливается в сбросе веса, хотя вес должен был бы уходить, я понимаю, что это проблема со здоровьем, значит нужно найти причину. Такой клиент будет отправлен на дообследование. Если клиент безоговорочно проходит дообследование, то все получится и результат будет".

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz