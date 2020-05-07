Дело не в лишнем весе: диетолог рассказала, почему появляется целлюлит

Появление целлюлита не связано с лишним весом, а обусловлено совершенно другими факторами.

Об этом на странице в соцсети Facebook написала врач-диетолог Светлана Скосарь.

Целлюлит — это структурные изменения в подкожно-жировом слое кожи человека, приводящие к нарушению микроциркуляции крови и оттока лимфы. Этот синдром известен под названиями adiposis edematosa, dermopanniculosis deformans, status protrusus cutis, gynoid lipodystrophy.

По словам диетолога, целлюлит может быть на любой части тела, которая содержит подкожно-жировую клетчатку. Определенные области более восприимчивы — верхняя внешняя и задняя часть бедер, ягодицы. Также можно обнаружить целлюлит на груди, нижней части живота, верхней части рук, затылочной части шеи — во всех областях, где наблюдается скопление жировых клеток.

Однако врач отметила, что несмотря на то, что целлюлит может быть в любом месте, где есть избыток жировых клеток, при этом не обязательно наличие лишнего веса.

По словам врача, появление целлюлита характеризуется триадой признаков:

увеличением подкожно-жировой клетчатки,

нарушениями микроциркуляции,

уплотнением соединительной ткани.

"Как формируется этот порочный круг: снижение мышечной активности и сидячий образ жизни ухудшают венозный отток, замедляют циркуляцию лимфы. Это приводит к снижению метаболизма, образованию жира, и, как следствие, к развитию целлюлита. Т.е. длительная сидячая работа и вождения автомобиля, характерные для многих женщин и мужчин, препятствуют нормальному кровотоку в нижних конечностях, вызывая венозный застой и повреждения капилляров. Но главное, целлюлит встречается почти у 80% здоровых женщин, и не является проявлением гормонального дисбаланса или возраста", - сказала врач.

По словам врача, все современные методы борьбы: мезотерапия, обертывания, вакуумный массаж, массаж сухой щеткой направлены не на жир, а только на кожу и улучшение лимфатического оттока, благодаря которому ямочки становятся менее заметными.

Врач также отметила, что для хорошего оттока лимфы, т.е. лечения и профилактики целлюлита, необходимо пить достаточное количество воды, питаться согласно потребностей организма и быть физически активными.

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