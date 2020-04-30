Дело даже не в нитратах: чем опасна клубника

В конце апреля в продаже традиционно появилась первая клубника. Однако, при покупке этой ягоды нужно учитывать ряд важных моментов.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил врач-диетолог Сергей Антонюк.

По словам диетолога, в связи с низким гликемическим индексом и малым содержанием углеводов клубника является незаменимым продуктом для тех, кто сидит на диете и старается снизить вес. Однако нужно знать, как правильно мыть 'эту ягоду.

Диетолог выделил ряд положительных качеств клубники:

противовоспалительное действие ягод за счет высокого содержания салициловой кислоты;

способность улучшать память за счет присутствия в ягодах фезитина;

также клубника рекомендована людям, которые вынуждены контролировать уровень глюкозы в крови.

"В чем ее ценность и почему она хороша для тех, кто контролирует свой вес? Ароматная, сладкая, сочная и вкусная мякоть клубники сочетается с:

небольшой калорийностью - 40 ккал на 100 г продукта;

невысоким содержанием углеводов - 7 г на 100 г среднеспелой ягоды;

низким гликемическим индексом - 35 единиц, что подтверждает невысокую скорость усвоения углеводов из этого продукта и, соответственно, позволяет включать его в рацион питания тем, кто контролирует свой вес и сахар в крови", - заявил Антонюк.

Кроме того, в клубнике присутствуют витамины группы В, витамин Е, витамины К, РР. "Высокое, до 65 % суточной потребности, содержание витамина С в 100 г продукта делает клубнику особенно полезной в тех случаях, когда необходимо обращать больше внимания на синтез коллагена в коже и связочном аппарате как необходимого компонента, обеспечивающего упругость и свежесть кожи, а также прочность мышечно-связочного аппарата",- отметил врач, напомнив при этом, что витамин С крайне необходим для образования эластина, обеспечивающего эластичность сосудов, а 150 г клубники дадут возможность в течение суток поддерживать его достаточный синтез, и это, соответственно, будет предотвращать от сосудистых катастроф.

По словам диетолога, клубника крайне полезна тем, кто занимается спортом, так как она улучшает эластичность сосудов, а значит, их способность сжиматься и расслабляться для обеспечения наиболее хорошего кровотока. Также ягода рекомендована тем, кто подвержен хрониострессу из-за специфики своей профессиональной деятельности.

Кроме того, ягода положительно влияет на репродуктивную систему и моторику кишечника.

"Клубника богата марганцем, 19 % от суточной потребности в 100 г продукта, который принимает участие в образовании костной ткани, участвует в углеводном и липидном обмене, важен для здоровья репродуктивной системы. 2 г пищевого волокна в 100 г продукта будут положительно влиять на моторику кишечника, жизнедеятельность нормальной микрофлоры кишечника. Учитывая то, что 80 % триптофана синтезируется при помощи полезной кишечной микрофлоры, клубника поможет поддерживать хорошее настроение, так как триптофан является строительным материалом для образования серотонина – так называемого гормона радости", - отметил диетолог.

В то же время врач напомнил, что существует ряд проблемных моментов, связанных с потреблением этой ягоды.

Дело в том, что на её поверхности есть множество пор, в которые набивается цветочная пыльца, отсюда и аллергенность продукта. Учитывая то, что ягоды находятся на открытом грунте, в поры так же попадают яйца глистов.

Поэтому клубнику необходимо хорошо мыть в проточной воде и ошпаривать кипятком. При этом белок пыльцы денатурируется, чем существенно уменьшится её аллергенность. Причем кратковременная поверхностная термическая обработка не может существенно повлиять на витаминный состав продукта.

Однако, в случае длительной термической обработки, ягоды утратят витамин С. "Если мы начнем готовить варенья, компоты и т.д., то надо понимать, что от витамина С там и след простынет, так как температура выше 50 градусов по Цельсию для него уже губительна. Пересыпание клубники сахаром сохраняет витамины, но временно, да и сахар с здоровым питанием плохо коррелирует", - убежден диетолог.

Лучший способ хранения клубники - это быстрая заморозка. Витаминно-минеральный состав при таком хранении остается практически неизменным.

По словам диетолога, при формировании здорового рациона питания достаточно за день есть не больше 200 г клубники, если же приходится ещё и контролировать глюкозу у крови, то надо обходиться 100-150 граммами продукта.

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