Делаем сладкое полезным - лайфхак от диетолога

Если человек знает, что должен отказаться от сладкого, но не может этого сделать, ему придется прибегнуть к некоторым лайфхакам.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог–нутрициолог Ольга Набока.

"Я бы всем рекомендовала уменьшить потребление сладкого, так как лишние сахара способствуют снижению иммунитета. При излишке сахара нарушается микрофлора кишечника, а кишечник — это место, где вырабатывается интерферон.

Что касается тех, кто не может отказаться от употребления сладкого, то можно прибегнуть к очень простому лайфхаку. Нужно просто убрать из рациона сахар, оставив при этом сладость. Сладкое и сахар — это не одно и то же. Сладость можно оставить, например, в виде сухофруктов. Допускается употребление меда и сахарозаменителей, например, "Стевии".

Конфеты из сухофруктов

Берем любые сухофрукты с гликемическим индексом до 50. Рекомендую курагу, чернослив, инжир.

Моем, высушиваем, измельчаем. Добавляем любые орехи, кроме арахиса. Добавляем любые семена. В качестве источника сладости можно добавить мед. Потом добавляем овсянку плющенную.

Все перемешиваем, даем настояться этой массе 2-3 часа в холодильнике, после чего формируем порционные конфеты.

Для красоты можно готовые шарики обвалять в кунжуте или кокосовой стружке. Также можно просто скатать из этой массы рулет, завернуть в пищевую пленку или фольгу (как сладкая колбаска).

Хранить в холодильнике.

Также можно добавить корицу, она тоже дает ощущение сладости, так как раздражает те же самые рецепторы на языке, что и сахар. Именно поэтому корица также провоцирует выработку серотонина, так называемого "гормона счастья". Кроме того, можно добавить ваниль, эффект будет примерно таким же.

По сути, лайфхак очень простой - вместо привычных конфет и пирожных, используем сухофрукты, мед и овсянку. В итоге, мы едим сладкое, но не получаем вредные сахара. Мы не убираем сладкое из рациона - мы просто делаем это сладкое полезным".

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