Делаем полезное вкусным: суп, который вам точно понравится

Елена Коваленко FoodOboz 13:00, 15.05.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Наталья Мальцева.

СУП С КУКУРУЗОЙ И ОВОЩАМИ

Ингредиенты

  • кукуруза (можно консервированная) – 200 г,

  • картофель крупный – 3 шт,

  • морковь – 2 шт,

  • лук репчатый – 1 шт,

  • болгарский перец – 1 шт,

  • капуста белокочанная – 400 г,

  • перец горошком - по вкусу,

  • лавровый лист - 1 шт,

  • соль - по вкусу,

  • зелень - по вкусу,

  • вода – 2,5 л.

Приготовление

Наливаем в кастрюлю воду и доводим до кипения. Очищаем картофель, нарезаем его небольшими кубиками и отправляем в кипящую воду. Пока картофель варится, чистим морковь и лук. Режем морковь тонкими кружочками, а лук - мелкими кубиками.

Через 15 минут добавляем морковь и лук в суп. Варим еще 10 минут. Капусту и болгарский перец режем тонкой соломкой и добавляем в суп вместе с кукурузой, лавровым листом и перцем горошком. Варим суп, пока капуста не станет мягкой. Солим по вкусу и добавляем мелко рубленую зелень.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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