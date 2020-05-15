Делаем полезное вкусным: суп, который вам точно понравится

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Наталья Мальцева.

СУП С КУКУРУЗОЙ И ОВОЩАМИ

Ингредиенты

кукуруза (можно консервированная) – 200 г,

картофель крупный – 3 шт,

морковь – 2 шт,

лук репчатый – 1 шт,

болгарский перец – 1 шт,

капуста белокочанная – 400 г,

перец горошком - по вкусу,

лавровый лист - 1 шт,

соль - по вкусу,

зелень - по вкусу,

вода – 2,5 л.

Приготовление

Наливаем в кастрюлю воду и доводим до кипения. Очищаем картофель, нарезаем его небольшими кубиками и отправляем в кипящую воду. Пока картофель варится, чистим морковь и лук. Режем морковь тонкими кружочками, а лук - мелкими кубиками.

Через 15 минут добавляем морковь и лук в суп. Варим еще 10 минут. Капусту и болгарский перец режем тонкой соломкой и добавляем в суп вместе с кукурузой, лавровым листом и перцем горошком. Варим суп, пока капуста не станет мягкой. Солим по вкусу и добавляем мелко рубленую зелень.

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