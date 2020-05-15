Делаем полезное вкусным: суп, который вам точно понравится

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Наталья Мальцева.
СУП С КУКУРУЗОЙ И ОВОЩАМИ
Ингредиенты
кукуруза (можно консервированная) – 200 г,
картофель крупный – 3 шт,
морковь – 2 шт,
лук репчатый – 1 шт,
болгарский перец – 1 шт,
капуста белокочанная – 400 г,
перец горошком - по вкусу,
лавровый лист - 1 шт,
соль - по вкусу,
зелень - по вкусу,
вода – 2,5 л.
Приготовление
Наливаем в кастрюлю воду и доводим до кипения. Очищаем картофель, нарезаем его небольшими кубиками и отправляем в кипящую воду. Пока картофель варится, чистим морковь и лук. Режем морковь тонкими кружочками, а лук - мелкими кубиками.
Через 15 минут добавляем морковь и лук в суп. Варим еще 10 минут. Капусту и болгарский перец режем тонкой соломкой и добавляем в суп вместе с кукурузой, лавровым листом и перцем горошком. Варим суп, пока капуста не станет мягкой. Солим по вкусу и добавляем мелко рубленую зелень.
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