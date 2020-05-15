Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Делаем полезное вкусным: суп, который вам точно понравится

8.1т
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Наталья Мальцева.

Делаем полезное вкусным: суп, который вам точно понравится

СУП С КУКУРУЗОЙ И ОВОЩАМИ

Ингредиенты

  • кукуруза (можно консервированная) – 200 г,

  • картофель крупный – 3 шт,

  • морковь – 2 шт,

  • лук репчатый – 1 шт,

  • болгарский перец – 1 шт,

  • капуста белокочанная – 400 г,

  • перец горошком - по вкусу,

  • лавровый лист - 1 шт,

  • соль - по вкусу,

  • зелень - по вкусу,

  • вода – 2,5 л.

Приготовление

Наливаем в кастрюлю воду и доводим до кипения. Очищаем картофель, нарезаем его небольшими кубиками и отправляем в кипящую воду. Пока картофель варится, чистим морковь и лук. Режем морковь тонкими кружочками, а лук - мелкими кубиками.

Через 15 минут добавляем морковь и лук в суп. Варим еще 10 минут. Капусту и болгарский перец режем тонкой соломкой и добавляем в суп вместе с кукурузой, лавровым листом и перцем горошком. Варим суп, пока капуста не станет мягкой. Солим по вкусу и добавляем мелко рубленую зелень.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты диетолог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
FoodOboz