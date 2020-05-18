Делаем обычное блюдо шедевром: рецепт розовых блинов

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.

РОЗОВЫЕ БЛИНЫ

Ингредиенты

газированная вода - 750 мл,⠀

мука - 300 гр,⠀

подсолнечное масло - 80 мл,⠀

свекла - 1 шт,⠀

соковыжималка - 1 шт,⠀

крыжовниковое варенье - по вкусу,⠀

соль - 1 ч. л,⠀

сахар - 3 ч. л.⠀

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Приготовление

В миску вливаем газированную воду, добавляем муку, подсолнечное масло, соль и сахар по вкусу. Все перемешиваем.

При помощи соковыжималки выжимаем сок из одной свеклы и добавляем его в тесто. Жарим блины на небольшом огне с капелькой растительного масла. Подаем блины с вареньем из крыжовника.

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