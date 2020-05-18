Делаем обычное блюдо шедевром: рецепт розовых блинов
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим фирменным рецептом в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.
РОЗОВЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты
газированная вода - 750 мл,⠀
мука - 300 гр,⠀
подсолнечное масло - 80 мл,⠀
свекла - 1 шт,⠀
соковыжималка - 1 шт,⠀
крыжовниковое варенье - по вкусу,⠀
соль - 1 ч. л,⠀
сахар - 3 ч. л.⠀
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Приготовление
В миску вливаем газированную воду, добавляем муку, подсолнечное масло, соль и сахар по вкусу. Все перемешиваем.
При помощи соковыжималки выжимаем сок из одной свеклы и добавляем его в тесто. Жарим блины на небольшом огне с капелькой растительного масла. Подаем блины с вареньем из крыжовника.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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