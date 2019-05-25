Даша Квиткова показала рай еды

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова посетила несколько заведений Берлина и показала настоящий рай еды (кстати, рекомендуем вам рецепт стейка из телятины – это райское наслаждение!).

На своей странице в Instagram девушка рассказала о нескольких местах в немецкой столице, где можно отлично перекусить.

В частности, Квиткова посоветовала посетить рынок Markthalle Neun, где подают блюда со всего мира и назвала его "раем еды".

Также она порекомендовала необычный бар Weinerei – там, заплатив всего 2 евро за "аренду бокала", можно выбрать вино и хорошо покушать. Что интересно, клиент сам выбирает, сколько заплатить за услуги заведения.

Кроме того, девушка поведала о невероятном ресторане в отеле Unsicht-Bar, в котором можно попробовать пищу без визуальной оценки и провести время с интересными людьми.

Ранее мы сообщали о том, как выбрать качественное заведение для проведения хорошего отдыха.

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