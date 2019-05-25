Даша Квиткова показала рай еды

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова посетила несколько заведений Берлина и показала настоящий рай еды (кстати, рекомендуем вам рецепт стейка из телятины – это райское наслаждение!).
На своей странице в Instagram девушка рассказала о нескольких местах в немецкой столице, где можно отлично перекусить.
• B E R L I N part 3 • СОХРАНИТЬ , ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ☺️ 1️⃣9️⃣. Побывайте в Мауэрпарке, в воскресенье днем. Парк превращается в социальный сбор людей , где каждый приходит поесть, выпить и послушать выступления групп 👍🏻. 2️⃣0️⃣. Каждый четверг Markthalle Neun превращается в общую столовую, где подают блюда со всего мира. Рай еды 😻 2️⃣1️⃣. Загляните на остров Павлинов. Pfaueninsel - небольшой остров в Берлине, где живут свободно пасущиеся павлины и другие птицы. Также на острове есть белый дворец, построенный Фридрихом Вильгельмом II в 1794-97 годах для него и его любовницы. 2️⃣2️⃣. В баре Weinerei после 8 вечера платите 2 € за "аренду" бокала, а затем выбирайте вина которые вы хотите пить . Через пару часов еда также подается. В конце, сумма, которую вы платите, зависит от вашего усмотрения, исходя из того, насколько вы считаете клевым это место 😏😹 2️⃣3️⃣. В отеле Unsicht-Bar есть ресторан с темнотой . Прежде чем войти - вы должны отказаться от света любого вида. От зажигалок или сигарет, часов и телефонов. Если вам нужно покинуть ресторан, официант должен провести вас к выходу. Не беспокойтесь, они также предлагают инструкцию о том, как найти свою еду😹 . Все дело в том, чтобы испытать вкус без визуального притворства. Вы не знаете как выглядит человек, сидящий рядом с вами, и вы поймете ,что разговариваете со всеми! 2️⃣4️⃣. Побег из квартиры хипстера. Да, вы правильно поняли. Hipster Escape Party - новейшая развлекательная программа в Берлине: интерактивная игра-побег, играемая в реальном времени. Вы и ваши друзья будете заперты в квартире хипстера и уделите час бегству 😅. 2️⃣5️⃣. Посетите Берлинский Зоопарк ! Огромная территория , в которой вы пропадете на целый день 😻 Обожааю. #berlin #берлин
В частности, Квиткова посоветовала посетить рынок Markthalle Neun, где подают блюда со всего мира и назвала его "раем еды".
Также она порекомендовала необычный бар Weinerei – там, заплатив всего 2 евро за "аренду бокала", можно выбрать вино и хорошо покушать. Что интересно, клиент сам выбирает, сколько заплатить за услуги заведения.
Кроме того, девушка поведала о невероятном ресторане в отеле Unsicht-Bar, в котором можно попробовать пищу без визуальной оценки и провести время с интересными людьми.
Ранее мы сообщали о том, как выбрать качественное заведение для проведения хорошего отдыха.
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