Что приготовить на ужин летом: крутые рецепты от шеф-повара

Для летнего ужина идеально подойдут необычные свиные ребрышки с овощами или же фисташково-вишневый пирог.

Соответствующими рецептами поделился кулинарный обозреватель и шеф-повар Найджел Слэйтер с The Guardian.

Для приготовления ребрышек нужно килограмм очищенных от кожи ребрышек, по две столовых ложки гранатовой патоки и финикового сиропа, столовая ложка фенхеля, несколько лавровых листиков, 250 г кимчхи (корейское блюдо, овощи, в основном пекинская капуста, приправленная красным перцем, луком, чесноком, имбирем), 250 г редиса и 150 г огурцов.

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Вскипятить воды, разогреть духовку до 160 градусов, раздавить семена фенхеля, положить их на сковороду с перцем и лавровым листом, залить кипятком, установить сверху решетку для свинины, приправить ребрышки солью, уложить на подставку и плотно закрыть фольгой, после чего запекать 2,5 часов, пока мясо не начнет легко отделяться от костей.

Отдельно смешать финиковый сироп и гранатовую патоку, разогреть духовку до 220 градусов, уложить противень фольгой, установить на него подставку, мясо полить сиропом и еще 10 минут запекать, пока оно не станет темным и липким, после чего дать ему остыть недолго.

Огурцы нарезать на кусочки размером со спичку, редиску порезать на тонкие круги, смешать с кимчхи и дать постоять около часа, после чего подавать вместе с мясом.

Для пирога нужно 200 г муки, 100 г сливочного масла, один яичный желток, два стакана воды на тесто; 250 г вишни, 250 г вишневого варенья и 3 столовых ложки миндаля для начинки; 100 г сливочного масла, 125 г сахара, 60 г фисташек, два яйца, 60 г муки, 60 г молотого миндаля для крема.

Муку и масло для теста смешать в комбайне, добавить желток и немного воды, чтобы оно стало липким, но твердым, положить его на слегка посыпанную мукой доску, раскатать в толстый диск, завернуть в кухонную бумагу и поставить в холодильник на 30 минут.

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Духовку разогреть до 200 градусов, тесто раскатать и уложить на сковородку диаметром в 23 сантиметра, покрыть пергаментом для выпечки или фольгой, запекать 20 минут, после чего убрать пергамент и готовить еще несколько минут.

Тем временем нужно приготовить крем, смешать масло и сахар миксером, смолоть в порошок фисташки, яйца в миске взбить вилкой, смешать с масляной смесью, добавить муку и орехи, отложить.

Пирог наполнить вареньем, сверху которого уложить вишню, смешанную ложкой с кремом, после чего посыпать его миндалем и запекать 40 минут, пока начинка слегка не затвердеет.

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