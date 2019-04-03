Что приготовить на ужин быстро: легкий и вкусный рецепт

Куриные фрикадельки со шпинатом на пару — идеальный вариант легкого ужина для рабочих будней. Ведь они просты и быстры в приготовлении, диетические и очень вкусные.
Так, рецептом поделилась с ТСН кулинарный эксперт и блогер Виктория Попин.
Ингредиенты:
Фото: picantecooking.com
500 г куриного мяса
100 г свежего или мороженого шпината
40 г сыра пармезан
1 ч.л. соли
1 ч.л. гранулированного чеснока
1 шт. яйца
Способ приготовления:
Возьмите куриное мясо и порежьте кусками. Далее разморозьте и порубите шпинат, а пармезан натрите. Все ингредиенты кроме шпината поместите в чашу блендера и взбивайте до однородности. Добавьте шпинат и еще раз взбейте.
Фото: picantecooking.com
Сформируйте куриные фрикадельки влажными руками и выложите их в пароварку сохраняя дистанцию между ними. Варите до готовности, 15-20 минут при температуре 70° C.
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Фото: picantecooking.com
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