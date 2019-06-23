Что приготовить из абрикос? Рецепты от шеф-повара, которые вас удивят

Постепенно начинается сезон абрикос, в связи с чем актуально узнать, как приготовить жаркое из свинины с абрикосами и баклажанами, абрикосовый пирог с миндалем.

Эти рецепты предоставил известный британский шеф-повар и кулинарный обозреватель Найджел Слэйтер, сообщает The Guardian.

Отмечается, что для жаркого нужно: 4 средние луковицы, большой баклажан, 1,5 кг свинины без костей, 8-12 абрикос, 4 столовые ложки оливкового масла, 6 веточек розмарина.

Духовку нужно прогреть до 220 градусов, тем временем почистить и порезать на четверти лук, баклажаны нарезать ломтиками толщиной 2 см, поместить их в сковороду, после чего добавить сверху свинину, посолить и поставить запекаться.

Через 25 минут температуру снизить до 180 градусов, добавить абрикосы и розмарин, готовить еще 70 минут, после чего вынуть из духовки, обернуть фольгой и оставить на 20 минут, чтобы мясо было более сочным.

Жаркого хватит, чтобы накормить 4-6 человек, может еще и остаться.

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Для пирога нужно: 100 г сахара, 500 г абрикосов, по 3 столовые ложки сахарной пудры и крепленого сладкого десертного вина (лучше всего итальянского, Марсала), 60 г масла, 20 цельных орехов и 25 г дробленого миндаля, 150 г слоеного теста, 8 стручков кардамона, по 100 мл сливок и йогурта.

Духовку разогреть до 200 градусов, в сковороде диаметром 21 см разогреть сахар и вино, пока смесь не начнет карамелизоваться, сгущаться до сиропа и превращаться в орехово-коричневую.

Добавить в блюдо порезанное кусочками масло, снять с огня, как только оно растает.

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Абрикосы порезать и почистить, в каждую половинку положить миндаль, после чего положить их в карамель орехами вниз.

Раскатать тесто, вырезать диск диаметром 23 сантиметров, положить его поверх фруктов и заправить края пирога.

Печь 20-25 минут, пока тесто не поднимется и фрукты не станут мягкими, дать отдохнуть и остыть, после чего аккуратно перевернуть (карамель еще может быть горячей).

Извлечь семена кардамона, измельчить их в порошок с пудрой при помощи мельницы для перца или кофемолки, взбить сливки до мягкости и густоты (но не до пиков).

Йогурт добавить к сливкам, после чего добавить к ним сахарную пудру и кардамон, посыпать измельченным миндалем и подавать с пирогом.

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